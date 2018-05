Sturgeon: "Una Escocia independiente no se uniría al euro"

"Una Escocia independiente no se uniría al euro", ha afirmado la ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, quien ha agregado que no hay "absolutamente nada" que impidiera al país británico a mantener la libra en caso de independencia. "La posición de mi partido no es entrar en el euro, algo que no es imprescindible para seguir en la UE", ha recordado Sturgeon, en un acto organizado en Bruselas.

"La libra es la moneda de Escocia en este momento. Como todos saben, es una moneda internacional totalmente negociable. No hay absolutamente nada para evitar que Escocia use la libra", agregó Sturgeon, que recientemente recordó que su empeño sigue intacto para volver a organizar un referendo de independencia para Escocia en los próximos años.

"Puede haber opiniones diferentes sobre si debemos hacerlo ahora, en cinco años, o dentro de diez, pero desde ese punto de vista, una opción constitucional como la independencia no va a desaparecer de la agenda”, afirmó.