Tres personas heridas en un tiroteo cerca de una estación en Londres

Tres personas han resultado heridas durante un tiroteo ocurrido en la noche del lunes en los alrededores de una estación de metro del noroeste de Londres, informó la Policía de la capital británica.

En su cuenta oficial de la red social Twitter, la Policía Metropolitana explicó que sus agentes llegaron a las 21.45 horas (20.45 GMT) a Kingsbury Road, donde se había registrado un tiroteo en el que tres personas resultaron heridas y "trasladadas al hospital, sin que se tema por su vida".

En el mensaje descarta que este suceso, ocurrido en las cercanías de la estación de metro de Kingsbury, tenga "vinculación con el terrorismo".

Según dicho texto, continúan las investigaciones junto a las autoridades del municipio de Brent (en el denominado "Gran Londres", donde se ubica Kingsbury), sin ofrecer más detalles.

Este tiroteo es el segundo registrado en la capital este lunes, después del que ha tenido lugar en Kenneth Road, en el municipio de Barking y Dagenham (igualmente en el noroeste) y, aunque las investigaciones aún están en los primeros momentos, se ha descartado que haya relación entre ambos ataques

Officers are at the scene of a shooting in #Kingsbury Road at 9.45pm on Monday. Not terror related. Three people taken to hospital, none believed to be life-threatening. #Brent officers investigating alongside #Trident colleagues.