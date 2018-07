El triunfo de las atletas italianas negras que pone en evidencia la xenofobia de Salvini

El Partido Democrático (PD), centroizquierda, y el escritor Roberto Saviano ('Gomorra') elogiaron a las atletas difundiendo la imagen de las cuatro que celebran felices la victoria en la meta, con una bandera italiana a sus espaldas.

En su cuenta de Twitter, Saviano escribió: "En los #JuegosdelMediterráneo oro italiano en la 4x400 gracias a Libania Grenot, Maria Benedicta Chigbolu, Ayomide Folorunso, Raphaela Lukudo". "Sus sonrisas son la respuesta a la Italia racista de Pontida (la ciudad de Lombardía donde se realizó el domingo el multitudinario encuentro anual de la Liga Norte, NDR). La Italia multicultural nacida del sueño republicano no será detenida", agregó.

El expremier del PD Matteo Renzi escribió, por su parte: "La noticia más hermosa de ayer, entretanto, llega de los Juegos del Mediterráneo, no de Pontida. Gana la Italia que no tiene miedo: #PrimeroLasItalianas". También ha reaccionado el exministro de Cultura Dario Franceschini.

Per una settimana non ho aperto né social né quotidiani. Vi racconto perché oggi nella #ENews. La notizia più bella di ieri, intanto, arriva dai Giochi del Mediterraneo, non da Pontida. Vince l’Italia che non ha paura: #PrimeLeItaliane

