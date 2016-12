Trump acusa a Obama de "menosprecio y falta de respeto" a Israel

Nada escapa a la heterodoxia de Donald Trump ni a su uso sin precedentes de Twitter como herramienta no ya solo de comunicación, sino también de acción política, incluso en temas tan complejos como la transición de poder en Washington o las relaciones, deterioradas, entre EEUU e Israel. Este miércoles, en dos mensajes de 140 caracteres cada uno, el presidente electo de Estados Unidos ha criticado a la Administración de Barack Obama por tratar a Israel con lo que ha calificado de “menosprecio y falta de respeto” y, con su particular estilo, ha apuntado a un cambio de política en cuanto tome posesión de su cargo: “Manténte fuerte, Israel”, ha escrito. “El 20 de enero está muy cerca”.

We cannot continue to let Israel be treated with such total disdain and disrespect. They used to have a great friend in the U.S., but....... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 de diciembre de 2016

not anymore. The beginning of the end was the horrible Iran deal, and now this (U.N.)! Stay strong Israel, January 20th is fast approaching! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 de diciembre de 2016

Los dos mensajes, a los que el primer ministro israelí, Binyamin Netanyahu, ha contestado inmediatamente con otro tuit dando las gracias a Trump “por su cálida amistad y su inequívoco apoyo a Israel”, son la última interjección de Trump en la política exterior, aunque como él mismo ha recordado aún le queden 23 días para tomar el poder.

Y llegan después de que el presidente electo se involucrara personalmente en los intentos de evitar la votación en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de la resolución que condena los asentamientos israelís en Cisjordania y Jerusalén oriental, una votación en la que EEUU decidió abstenerse, permitiendo que el texto fuera aprobado.

Los tuits de Trump (que han llegado después de otro en el que ha acusado a Obama de dificultar la transición con “declaraciones incendiarias y obstáculos”) se han publicado poco antes de que el secretario de Estado, John Kerry, ofreciera un discurso argumentando la decisión del viernes pasado en la ONU, una intervención en la que también ha negado las acusaciones lanzadas desde Israel de que Washington “orquestó” la resolución. Kerry ha defendido que la abstención fue “consistente con los valores” de EEUU y ha asegurado que la votación trata de “preservar la solución de los dos estados”, que ha definido como “en serio peligro” y también como “el único camino a una paz justa y duradera” al conflicto palestino-israelí.

CRÍTICO CON LOS ASENTAMIENTOS

En una intervención de más de una hora, retransmitida en directo por varias televisiones de EEUU, Kerry ha lanzado uno de los más contundentes mensajes críticos con la política de asentamientos, ha denunciado que “los elementos más extremos” de la derecha israelí están marcando la agenda de Netanyahu y ha alertado de que sobre el terreno se están tomando decisiones que alejan la solución de los dos estados y llevan de facto hacia el estado único y “la ocupación perpetua”. “Si la elección es un Estado, Israel puede ser judío o democrático. No puede ser los dos”, ha advertido el jefe de la diplomacia de EEUU.

“Ninguna Administración estadounidense ha hecho más por la seguridad de Israel que la de Barack Obama”, ha asegurado también Kerry, una afirmación que se sustenta, por ejemplo, en la ayuda de 38.000 millones de dólares a Israel aprobada por el presidente saliente.