Trump admite que Rusia está detrás del ciberataque electoral

Donald Trump ofrece este miércoles en la Trump Tower de Nueva York su primera rueda de prensa desde que fue elegido presidente de Estados Unidos. Hasta ahora, Trump había esquivado esta comparecencia pero no ha dejado de dar sus opiniones a través de Twitter.

La esperada comparecencia tiene lugar en plena guerra abierta entre Trump y los servicios de espionaje, después de que se haya divulgado que estos advirtieron al presidente electo que la inteligencia rusa tiene información que le compromete. A continuación abrimos un hilo de información en directo sobre la intervención de Trump.

18:20 Hasta aquí hemos informado en directo de la comparecencia de Donald Trump ante los medios.

18:19 Durante su intervención se han generado 21.000 tuits al minuto.



18:17 Trump abandona la rueda de prensa.



18:14 @noainny

#Trump "Lo que está pasando (filtraciones) es muy injusto para nuestro país".



18:13 @mirdf

De Buzzfeed, el medio que publicó el dossier que operativos GOP han circulado por DC dice "es una fallida montaña de basura" #Trump



18:13 @noainny

#Trump "Es bastante triste cuando se filtran informes de espionaje. Lo primero de todo, son clasificados".



18:12 @noainny

#Trump "EEUU es hackeado por todo el mundo. Eso incluye Rusia, China, todo el mundo"



18:11 @mirdf

¿Confía en las agencias de inteligencia? "Son vitales y muy importantes" #Trump En 90 días le presentarán un plan para evitar ciberataques



18:11 @noainny

#Trump "Las agencias de inteligencia son vitales y muy importantes". Dice q en 90 días tendrá un informe sobre "hacking".



18:10 @noainny

#Trump "La ventaja que tengo es que puedo contestar. (...)Solo puedo pedir reporteros honestos"



18:10 @noainny

#Trump "No recomiendo reformas (a la prensa). Recomiendo personas con una brújula moral"



18:09 @mirdf

...#Trump a CNN: "You are fake news" (sois noticias falsas). De BBC dice: "otra hermosura"



18:08 @mirdf

#Trump le niega la opción de preguntar a CNN por dar la primicia de que la inteligencia avisó a Trump y Obama del dossier que circula por DC

18:16 El dirigente afirma que "Putin no debería estar hackeando" a Estados Unidos y no cree que lo esté haciendo.



18:14 El presidente electo afirma que ha mantenido diversos encuentros con representantes del espionaje y que alguien ha filtrado información de esos encuentros.



18:12 Trump asegura que en 90 días habrá un nuevo informe de las agencias de espionaje sobre el pirateo.



18:10 El dirigente amenaza al portal Buzz Feed, que ha publicado el contenido del supuesto documento del espionaje ruso: "Sufrirá las consecuencias".



18:08 @noainny

Enfrentamiento entre #Trump y un periodista de CNN, al que no le da turno de pregunta. "Sois noticias falsas"



18:07 @mirdf

#Trump dice que habrá consecuencias para las agencias de inteligencia



18:07 A preguntas de un periodista, Trump considera una "desgracia" la filtración de un documento "falso" del espionaje ruso con información sexual que le compromete.



18:07 @mirdf

#Trump Es lamentable que agencias de inteligencia permitan que se filtre información falsa. "Es algo que la Alemania nazi hubiera hecho"



18:07 @noainny

#Trump "Es desgracia q agencias inteligencia permitieran q saliera información tan falsa. Es algo q habría hecho la Alemania Nazi"



18:05 @mirdf

#Trump: 1º se construirá el Muro y eventualmente México pagará. ¿Les impondrá sanciones, tasará sus exportaciones, les robará el petróleo?



18:05 @noainny

#Trump "Tomaré la decisión (sobre el #Supremo) probablemente en dos semanas a partir del 20" de enero, toma de posesión.



18:05 @noainny

#Trump dice q tiene una lista de 20 candidatos para el Tribunal #Supremo.



18:04 @noainny

#Trump "México ha sido tan 'nice'. El gobierno de México es fantástico. No les culpo a ellos, no les culpo de aprovecharse de EEUU "



18:04 @mirdf

#Trump: "México nos lo reembolsará de alguna forma", sea mediante un pago o un impuesto. "No quiero esperar año y medio" xa empezar



18:02 @mirdf

El Muro? "Vamos a construirlo" inmediatamente. No esperaremos a negociar con México. #tRUMP



18:02 Trump defiende el proteccionismo: "Las empresas se puden moven donde quieran simpre dentro de Estados Unidos".

18:02 @noainny

#Trump insiste en que las compañías que se lleven empleos en el extranjero va a pagar tarifas



17:59 @noainny

#Trump "Tan pronto como nuestro sec (de sanidad) sea aprobado presentaremos un plan. Vamos a tener una sanidad mucho - cara y mucho mejor"



17:58 @noainny

#Trump #Obamacare "Vamos a enviar un plan simultaneamente (legislativo y ejecutivo). Revocar y reemplazar".



17:57 @noainny

#Trump #Obamacare "Podríamos sentarnos y esperar, y mirar y criticar. Lo más fácil sería dejar q implosionara en 2017"



17:57 @mirdf

La abogada #Trump ha aclarado que sus empresas no se dejarán en un fondo ciego ni se venderá, como suele ser la tradición es estos casos

17:56 @noainny

#Trump "#Obamacare es completo y total desastre".



17:56 @noainny

Llega el turno de la reforma sanitaria #Obamacare #Trump: "finalmente, pensé q nunca iban a preguntar"



17:55 @noainny

#Trump defiende a Tillerson, Sessions, etc. "tenemos uno de los mejores gabinetes formados nunca". "Estoy orgulloso del gabinete"



17:55 @mirdf

#Trump dice que donará los beneficios generados por sus hoteles en el extranjero al Tesoro de EE UU

17:54 Vuelve a tomar la palabra Donald Trump.



17:53 Sheri Dillon acaba su intervención asegurando que muchos estadounidenses votaron a Trump por su éxito empresarial y ahora Trump pondrá su éxito al servicio de Estados Unidos.

17:50 @noainny

La abogada de #Trump dice que un "blind trust" es impracticable. "El pdte electo #Trump no puede dejar de saber que posee la torre Trump"



17:48 @noainny

"¿X q´no vender? No eliminaría posibilidad de conflictos, al contrario, la exacerbaría" Abogada de #Trump



17:47 @noainny

Abogada de #Trump dice también que habrá "restricciones severas" en nuevos acuerdos: ninguno internacional y nacionales solo riguroso examen



17:46 @mirdf

La #Trump Organization no cerrará + acuerdos en el extranjero mientras sea Pte. La pregunta es ¿se pondrán las bases xa firmarlos después?



17:46 @noainny

La abogada de #Trump afirma q se han abandonado todos los acuerdos q estaban pendientes (+ de 30 dice)



17:45 @noainny

Ivanka #Trump también abandonará todas sus posiciones en la Organización Trump



17:44 @noainny

#Trump "dimitirá de todas sus posiciones en entidades en Trump Organization"



17:43 @mirdf

Don y Eric, lo hijos varones de #Trump se harán cargo de su imperio y el presidente "no se involucrará"

17:43 @noainny

La abogada de #Trump dice q antes del 20 de enero pondrá sus inversiones en la Organización Trump en un "trust" (no aclaran si "blind")



17:42 @mirdf

... pero no es verdad, hay una cosa q se llama la cláusula de emolumentos que prohibe al presidente recibir dinero de Gob extranjeros #Trump



17:41 @noainny

#Trump ha dicho que sus hijos "no hablarán de los negocios" con él. Esa es toda la protección legal, al parecer...



17:41 @mirdf

La abogada dice que las leyes contra los conflictos de interés no afectan al presidente y que toma medidas voluntariamente... #Trump

17:38 @noainny

"Los únicos a los que me importan mis declaraciones de impuestos son los periodistas" #Trump



17:37 @noainny

"El finde se me ofrecieron 2.000 mill de $ xa hacer negocios en Dubai y lo rechacé. No tenía x qué xq no tengo conflictos de int". #Trump



17:37 @mirdf

"¡Y soy un verdadero germófobo, créanme!" (fobia a los gérmenes) #Trump



17:36 @mirdf

#Trump dice que la historia del hotel en Moscú es inverosímil porque tiene mucho cuidado con lo que hace cuando viaja el extranjero



17:35 @noainny

"No tengo negocios en Rusia, con Rusia, que pudieran pasar en Rusia, ni créditos de #Rusia" #Trump



17:34 @noainny

"Si a #Putin le gusta #Trump eso es un activo, no un pasivo" #Trump



17:33 @noainny "Esta Administración (de Obama) creó el Estado Islámico yéndose pronto" #Trump

17:31 @noainny

#Trump: "El hacking es malo y no se debe hacer"



17:31 @mirdf

#Trump dice por primera vez públicamente que cree que fue Rusia quien hackeó varias instituciones durante la campaña. "Creo que fue Rusia"



17:30 @noainny

#Trump: "No pasó". Niega lo q dice el dosier. Llama "enfermos" a quienes lo encargaron (republicanos opuestos a su candidatura y demócratas)

17:29 @mirdf

#Trump no contesta a la pregunta de si la inteligencia le informó del supuesto dossier xq dice que el contenido de la reunión es clasificado



17:29 @mirdf

#Trump: "es una desgracia que se filtre información... es todo noticas falsas... recogidas por nuestros rivales, gente enferma"



17:28 @noainny

Primera pregunta en rdp de #Trump. Sobre el informe y el espionaje.



17:27 @mirdf

#Trump insiste en que será "el mayor creador de empleo" de la historia. " Voy a serlo, lo digo en serio"



17:27 @noainny

#Trump anuncia secretario del Departamento para Veteranos, David Shulkin (que en Admon de #Obama es subsecretario de salud en esa agencia)

17:25 @noainny

#Trump: 20 de enero, toma de posesión, "va a ser un día muy muy elegante". Habla de "un movimiento como el mundo no ha visto nunca antes"



17:24 @noainny

#Trump: "Voy a ser el mayor productor de empleos que Dios ha creado nunca"



17:23 @noainny

#Trump pasa a hablar de otras cosas. Ataca a la industria farmacéutica y promete reformas. "Están quedando libres por asesinato"



17:21 @noainny

#Trump dice que el supuesto dosier "quizá ha sido hecho público por las agencias de inteligencia (de EEUU). Quién sabe".



17:21 @mirdf

#Trump dice que la "tontería" del supuesto informe ruso fue "quizás" filtrado por los servicios de inteligencia



17:21 @noainny

Llega #Trump. Agradece que algunos medios hayan decidido no publicar el documento q dice "sinsentido".

17:20 @mirdf

Mike Pence condena el "esfuerzo de los medios mainstream de deslegitimar el resultado de las elecciones" #Trump

17:19 @noainny

Pence habla también de la decisión "irresponsable de los medios" por distribuir un documento "falso y no sustanciado". #Trump



17:18 @noainny

"Esta caza de brujas x parte de algunos en los medios es francamente vergonzosa y una vergüenza", otra de las críticas de Spicer #Trump



17:17 @noainny

Spicer da primero la palabra al vicepresidente electo de #Trump, Mike #Pence



17:16 @mirdf

Un asesor de #Trump lee un comunicado para denunciar la publicación del supuesto informe comprometedor de Rusia... #Trump



17:16 @noainny

#Spicer también critica a CNN por informar sobre el supuesto briefing a #Trump "Un triste y patético intento de conseguir clicks"



17:15 @noainny

Sean @seanspicer, jefe de prensa y comunicaciones de #Trump, abre acusando a BuzzFeed de hacer algo "escandaloso e irresponsable"



17:14 @noainny

Llega #Trump. La rueda de prensa va a empezar.



17:11 @noainny

Aquí info d #NBC q hace zozobrar, aún +, esta historia sobre #Trump, el espionaje d EEUU, el dosier, la supuesta in…twitter.com/i/web/status/8…



17:08 @noainny

Ufff.... Ahora NBC dice que a #Trump no se le informó sobre el dosier no verificado de información supuestamente en…twitter.com/i/web/status/8…



17:08 @mirdf

La rueda de prensa de #Trump estaba concebida inicialmente para explicar como evitará los muchos conflictos de interés que le rodean



17:06 @noainny

Junto al podio desde el q hablará #Trump, sus ayudantes han puesto montañas de carpetas de documentos...twitter.com/JDiamond1/stat…



17:04 @noainny

#Trump anunció una "conferencia de noticias", no una "conferencia de prensa"...



17:00 @noainny

Las teles abandonan ya la vista de confirmación de #Tillerson. Es hora de la rueda de prensa de #Trump



16:57 @noainny

Se puede seguir la rueda de prensa de #Trump en @elperiodico . Aquí el enlace elperiodico.com/es/noticias/in…



16:54 @noainny

A seis minutos de la primera rueda de prensa de #Trump en casi seis meses (27 de julio...)



16:48 @noainny

Activistas x medioambiente interrumpen sesión d confirmación d #Tillerson, exdirectivo d petrolera #Exxon q #Trump nomina a Sec d Estado



16:40 @noainny

#Tillerson, nominado a sec. d Estado d #Trump, dice q no han tenido conversación a fondo sobre #Rusia "Bastante asombroso", replica 1senador



16:04 @noainny

Comunicado d John McCain, q pasó al dir dl FBI el documento q alega q #Rusia tiene info comprometedora de #Trump, v…twitter.com/i/web/status/8…



14:09 @noainny



Es el último de cuatro mensajes de #Trump, que afirma "NO TENGO NADA QUE VER CON #RUSIA"



14:07 @noainny

#Trump atribuye al espionaje haber "permitido" que se "filtre" el documento no verificado que alega un dosier comp…twitter.com/i/web/status/8…



05:49 @noainny

El #espionaje avisó a #Trump de que #Moscú puede tener información comprometedora sobre él via @elperiodicoelperiodico.com/es/noticias/in



02:50 @mirdf

Después del #Pussygate, llegan las #GoldenShowers. La inteligencia avisó a #Trump de que Rusia podría tener información para chantajearle



17:39 @noainny

(Perdón por el ángulo) Los cantos de "no #Trump, no #KKK, no USA fascistas" vuelven a interrumpir la sesión de conf…twitter.com/i/web/status/8…



19:57 @noainny

El primer presidente de #Twitter. #Trump y la presidencia a golpes de 140 caracteres via @elperiodicoelperiodico.com/es/noticias/in…



22:18 @noainny

#EEUU dice directamente q "#Putin ordenó una campaña d influencia" y favorecía a #Trump El informe de la #cibercosa.documentcloud.org/documents/3254…



20:43 @noainny

El comunicado de #Trump sobre #ciberataques "Los métodos, herramientas y táctica q usamos para asegurarnos no deben…twitter.com/i/web/status/8…



19:03 @mirdf

Entran en el Congreso los votos del Colegio Electoral. En una sesión conjunta de las 2 cámaras, confirmarán a #Trump como presidente



15:07 @noainny

En esto tiene la cabeza esta mañana #Trump, que por si alguien lo ha olvidado es el presidente-electo de EEUU...…twitter.com/i/web/status/8…



