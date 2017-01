Trump amenaza con "grandes aranceles" a General Motors por deslocalizar

Una vez más, el presidente electo de EEUU, Donald Trump, ha causado revuelo a través de Twitter. En esta ocasión, con un 'recado' a la todopoderosa multinacional del automóvil General Motors: "General Motors está enviando el modelo mexicano de Chevy Cruze a los concesionarios de automóviles de EEUU, sin impuestos, a través de la frontera. ¡Que produzca en EEUU o que pague unos grandes aranceles!", ha tuiteado Trump, quien asumirá la presidencia el próximo 20 de enero.

General Motors is sending Mexican made model of Chevy Cruze to U.S. car dealers-tax free across border. Make in U.S.A.or pay big border tax!