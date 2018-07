Trump anuncia que la propuesta para el 'brexit' de May "mataría" un acuerdo comercial con Estados Unidos

Donald Trump ha advertido que el plan para el ‘brexit’ de Theresa May “matará probablemente” la posibilidad de un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. En una entrevista con el diario 'The Sun', el presidente americano, de visita oficial en el Reino Unido, irrumpe en el delicado debate interno que divide al Gobierno británico y al partido conservador y asesta un golpe bajo y devastador a May.

"Si aprueban un acuerdo como ese, estaríamos tratando con la Unión Europea en lugar de con el Reino Unido, y eso puede matar probablemente el acuerdo", afirma Trump. El presidente americano culpa a May por no haber escuchado sus consejos sobre la negociación del ‘brexit’. “Yo lo hubiera hecho de manera diferente. De hecho, le dije a Theresa May cómo tenía que hacerlo, pero no me ha escuchado. Ha querido ir por otro camino. Ha tomado el sentido opuesto y está mal”.

Meter el dedo en la llaga

Trump va aún más allá en la humillación a May y ensalza al principal opositor de la primera ministra, Boris Johnson, el cabecilla de los que quieren una ruptura total con Bruselas. El ministro de Asuntos Exteriores que dimitió el lunes en desacuerdo con la estrategia del 'brexit', tiene, según Trump, “mucho talento” y sería “un excelente primer ministro”, porque añade: “Creo que tiene lo que hay que tener”.

El presidente de Estados Unidos se permite una injerencia sin precedentes en los asuntos internos del Reino Unido y torpedea el argumento central de la estrategia de May, que el jueves presentó su plan en detalle. La primera ministra propone un compromiso con el que el Reino Unido podría obtener buenos acuerdos comerciales con el resto del mundo, manteniendo al mismo tiempo una estrecha relación con las reglas de comercio de la Unión Europea. El presidente americano ha desbaratado ese pilar fundamental dando la razón a quienes buscan una ruptura total con Bruselas.

Ataques al alcalde de Londres

En la entrevista realizada presumiblemente en la residencia del embajador americano en Londres, inmediatamente después de que el presidente llegara a la capital británica, Trump arremete de nuevo contra el alcalde de la capital Sadiq Khan, por los ataques terroristas del año pasado en la ciudad. “Está haciendo un trabajo terrible”, afirma.

Las explosivas declaraciones del presidente americano en el diario más leído del país se publicaron cuando May ofrecía al presidente americano y su esposa, Melania, una cena de gala en el palacio de Blenheim la pasada noche. May hizo precisamente un discurso pidiendo a los financieros americanos presentes mayores inversiones. Hoy viernes el presidente y la primera ministra tienen previsto celebrar una reunión bilateral en Chequers, para hablar precisamente de relaciones comerciales.