Trump aplaude el 'brexit' y lanza su primer gran ataque a la UE

El 'brexit' será “un éxito”. “Otros países van a dejar la Unión Europea”. “La OTAN es un organismo “obsoleto”. Donald Trump ha hablado de su particular visión de Europa en la primera entrevista como presidente electo concedida a un medio británico y a otro alemán. Trump defiende la marcha del Reino Unido de la UE, muestra una gran hostilidad hacia Bruselas, condena su política migratoria y ataca directamente a la canciller alemana Angela Merkel.

En declaraciones a los diarios 'The Times' y 'Bild', Trump se alinea con los partidarios del 'brexit' y predice que los problemas económicos y el rechazo a la inmigración harán que otros países sigan el ejemplo británico y dejen la UE más pronto que tarde. “La gente y los países quieren su propia identidad y el Reino Unido quería su propia identidad. Pienso que, si nos les hubieran forzado a tomar todos esos refugiados, tantos, creo que no se hubiera producido el ‘brexit’. Fue la última gota que rebosó el vaso. Creo que otros (países) van a marcharse. No va a ser fácil mantenerles juntos, mucha gente lo ve así también. Si los refugiados siguen entrando a chorros en diferentes partes de Europea, va a ser muy difícil mantener la unidad, porque la gente está harta”.

"DESASTRE" DE MERKEL

Merkel cometió, a su juicio, “un desastre catastrófico” cuando permitió la entrada en Alemania de un millón de refugiados procedentes de Siria entre el 2015 y el 2016, afirma. “Aceptó a todos esos ilegales, tomando gente de cualquier procedencia, que incluso ahora nadie sabe de dónde vinieron”. Trump considera que la UE está dominada por Alemania. “Cuando miro a la Unión Europea es básicamente Alemania. Es básicamente un vehículo para Alemania. Por eso creo que el Reino Unido fue muy inteligente al marcharse”, ha sentenciado.

Un día antes de que la primera ministra, Theresa May, pronuncie un esperado discurso con detalles sobre el ‘brexit’, Trump interviene para reforzar la posición de quienes desean la ruptura total, es decir, de los partidarios del 'hard brexit'. El ‘brexit’ será “un éxito”, afirma. Su intención como presidente será la de concluir “rápidamente” un acuerdo comercial con el Reino Unido. “Vamos a trabajar duramente para que (el acuerdo) se alcance rápidamente y según las reglas. Que sea bueno para las dos partes”. Trump da la vuelta así a la postura que había planteado su predecesor Barack Obama, que había avisado que, en caso de salir de la UE, Gran Bretaña pasará al último lugar de la fila a la hora de negociar un acuerdo comercial.

LA LIBRA, HUNDIDA

El miedo a que May anuncie un ‘brexit duro’, implicando la salida del mercado único a fin de cerrar las fronteras a nuevos inmigrantes, ya ha llevado desde el domingo una nueva caída de la libra esterlina. El lunes se situaba a su nivel más bajo en 32 años. Pero Trump interpreta la devaluación de la divisa británica como algo positivo. “¿La libra esterlina ha caído?. Estupendo. Los negocios son increíbles en muchas partes del Reino Unido y creo que el ‘brexit’ va a terminar siendo un gran éxito”

Trump dice ser “un gran fan” del Reino Unido” y asegura que recibirá a May poco después de ser investido presidente el próximo viernes, tal y como ella ha solicitado. Pero en las relaciones con la primera ministra, Trump está tratando de imponer su agenda, interfiriendo en favor del ‘brexit’ más radical. Primero sugirió que se nombrara a Nigel Farage, el líder del UKIP, nuevo embajador británico en Estados Unidos. Farage fue el primer político británico en saludar a Trump después de la victoria.

ENTREVISTADOR DE MURDOCH

Ahora no es casual la identidad de quien realiza la entrevista en sus cuarteles generales de Nueva York. Se trata del exministro conservador y actual diputado, Michael Gove, uno de los cabecillas de campaña del ‘brexit’ y alguien muy próximo a Rupert Murdoch, propietario de' The Times'. Gove fue el gran traidor en el referéndum. Primero traicionó a David Cameron, un gran amigo personal, al inclinarse a favor de la salida. Una vez lograda la victoria, traicionó a Boris Johnson, presentando por sorpresa su candidatura como líder conservador. May apartó a Gove, pero fue recompensado por Murdoch, con una columna en The Times, por la que recibe 150.000 libras anuales.

En la actualidad el diputado lidera a un grupo de rebeldes que luchan dentro del partido conservador para obligar a May a aceptar un ‘brexit’ duro. La oficina de la primera ministra no fue advertida previamente de la entrevista de Gove que, al igual que Trump, ha dado a entender que pasan de May.

El presidente electo también aludió a la OTAN como una institución “con problemas” y “obsoleta”, porque, “fue diseñada hace muchos, muchos años” y los países (miembros), no están pagando lo que se supone que deberían pagar”.