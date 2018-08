Trump se burla de Lebron James tras las críticas de la estrella de la NBA

Nuevo capítulo en la particular enfrentamiento entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la estrella de la NBA, Lebron James. En este caso, Trump ha respondido a las críticas del jugador de baloncesto insinuando que este no es precisamente muy inteligente.

Lebron James no se ha escondido y, incluso antes de la victoria de Trump en las elecciones, ya aportó su visión sobre Trump. En varias ocasiones ha criticado las propuestas del presidente del país, y la última ocasión en hacerlo fue en la cadena de televisión CNN.

"Estamos en una situación ahora, en Estados Unidos, donde toda la cuestión racial se ha recrudecido. Creo que nuestro presidente está tratando de dividirnos. Lo que he notado en los últimos meses es que ha utilizado de alguna manera el deporte para dividirnos, y eso es algo que no puedo entender", afirmó en la entrevista. No es la primera vez que se expresa en términos similares.

Tres días después, Trump, que no rehuye de responder a los que le critican, ha usado -cómo no- Twitter para vertir su opinión.

Lebron James was just interviewed by the dumbest man on television, Don Lemon. He made Lebron look smart, which isn’t easy to do. I like Mike!