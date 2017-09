Trump: "Cataluña debe quedarse en España y es una tontería no hacerlo"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha señalado esta tarde desde la Casa Blanca que cree que Cataluña debe seguir formando parte de España, un país que en su opinión debe continuar “unido” tal y como lo está actualmente aún después del 1-0. "Yo creo que [los catalanes] sin duda aman a España y quiero una España unida. Hablo como presidente de Estados Unidos, alguien que tiene un gran respeto por su presidente y por su país. Creo que el pueblo de Catalunya debe quedarse en España y es una tontería no hacerlo", ha enfatizado en presencia de su homólogo español, Mariano Rajoy.

En una rueda de prensa conjunta de ambos mandatarios los periodistas han intentado que Trump llegase un poco allá a la hora de expresar su opinión sobre la crisis territorial que se está viviendo en España en vísperas de la convocatoria de un referéndum que el Estado, como han avisado el poder Ejecutivo y judicial, considera iegal. Pero el mandatario estadounidense no ha querido ir más allá de recomendar a los catalanes que continúen formando parte de España.

¿Y si hubiera Declaración Unilateral de Independencia (DUI)?

Quien sí se ha pronunciado sobre otras cuestiones vinculadas a la consulta y a lo que puede venir después ha sido el presidente español. Sobre la posibilidad de que el Parlament pueda debatir y aprobar una Declaración Unilateral de Independencia en las jornadas posteriores al 1-O, Rajoy ha advertido de que eso sería "un disparate", sin querer entrar públicamente a detallar las medidas que podría adoptar si eso sucediera.

"La declaración de independencia es una decisión que deberá tomar, o no, el Parlament. Seria un disparate cuando todo el mundo sabe que ese referéndum no se puede celebrar: no hay junta electoral, ni equipo organizándolo, ni papeletas, ni locales… sería un disparate –ha aseverado-. Puede haber alboroto, ruido, pero no habrá un referéndum válido, democrático y con mínimas garantías. Lo sensato y razonable en una situación como esta es terminar ya con toda esta historia que solo aporta divisiones y nada bueno a los ciudadanos. Y espero que antes del día 1 o después si no es posible se pase a una nueva etapa en la que prime el diálogo y el sentido común".