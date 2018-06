Trump: Dilema moral en el menú

Stephanie Wilkinson, dueña de The Red Hen, un pequeño restaurante en Lexington, un pueblo de 7.200 habitantes en la Virginia rural, asegura "no ser muy amiga de la confrontación". Lleva un negocio y obviamente quiere que le vaya bien. Pero el viernes se enfrentó a un dilema cuando supo que Sarah Huckabee Sanders, la secretaria de prensa de una Administración, la de Donald Trump, que ella considera "inhumana y sin ética", cenaba en su establecimiento. Wilkinson decidió pedir a Sanders, educadamente, que abandonara el local. La portavoz de la Casa Blanca y sus acompañantes, también educadamente, se marcharon. El plato principal nunca se llegó a poner sobre la mesa, pero el debate está servido.

Wilkinson ha explicado a The Washington Post que tomó la decisión tras consultar con sus empleados (algunos homosexuales y conscientes de que Sanders ha defendido el veto de Trump a los transexuales en las fuerzas armadas). También ha contado que estaba satisfecha porque no se había negado de entrada el servicio a Sanders (un plato de quesos estaba sobre la mesa). Ha dicho que cuando salió con la portavoz de la Casa Blanca a hablar al patio le explicó que sentía que había parámetros que rigen su negocio "como la honestidad, compasión y cooperación". Y ha razonado su decisión. "Es un momento en nuestra democracia en que la gente tiene que tomar decisiones y acciones incómodas para mantener su moral", ha dicho. También ha asegurado que volvería a hacerlo.

Tormenta



El episodio ha desatado una tormenta. Uno de los empleados de The Red Hen colgó un post en Facebook y empezó la acalorada discusión pública. Sanders confirmó lo sucedido en un tuit desde su cuenta oficial, aunque lo hizo con un añadido discutible: "Siempre intento tratar a la gente, incluyendo a aquellos con quienes estoy en desacuerdo, respetuosamente, y seguiré haciéndolo". Algunos de los periodistas que han sufrido su desprecio e insultos en las ruedas de prensa de la Casa Blanca pueden confirmar que el respeto no es su punto fuerte.

Last night I was told by the owner of Red Hen in Lexington, VA to leave because I work for @POTUS and I politely left. Her actions say far more about her than about me. I always do my best to treat people, including those I disagree with, respectfully and will continue to do so