Trump pagó de su bolsillo el silencio de la actriz porno Stormy Daniels

El exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, quien el mes pasado se unió al equipo legal del Donald Trump, ha afirmado este miércoles que el presidente devolvió a su abogado, Michael Cohen, los 130.000 dólares que este pagó a la actriz porno Stormy Daniels para que esta no hiciera público el encuentro sexual que mantuvo con el mandatario estadounidense en el 2006.

Las declaraciones de Giuliani contradicen el discurso del presidente, que en numerosas ocasiones ha asegurado no conceder ningún pago a la actriz. El abogado del dirigente, Michael Cohen, abonó 130.000 dólaes a la actriz para mantener en secreto su relación con Donald Trump antes de la carrera presidencial del 2016.

Giuliani, amigo desde hace años de Donald Trump, ha admitido en una entrevista en la cadena de televisión estadounidense Fox News que el presidente sí tenía conocimiento del pago y que devolvió el dinero a Cohen. "Él no conocía los detalles específicos, pero sí sabía los términos generales del acuerdo y que Cohen se encargaría de este tipo de asuntos" ha declarado Giuliani en la Fox.

Ley de financiación electoral

La transacción podría haver violado las leyes estadounidenses sobre financiación electoral, al considerarse que el pago tenía como objetivo preservar la buena imagen de Trump como candidato. Giuliani, sin embargo, ha insistido en que no se ha incurrido en ninguna violación de la ley, ya que el dinero no salió de los fondos de la campaña.

La ley estadounidense limita las cantidades que tanto individuos como organizaciones pueden aportar a una campaña electoral. Si el propósito del pago de Cohen fue evitar que se dañara la imagen del candidato, lo que hizo el abogado fue dar un crédito personal a la campaña, un crédito de 130.000 dólares que excede el tope que un individuo puede donar a una campaña electoral.

Los candidatos, no obstante, no tienen límite presupuestario a la hora de contribuir a sus propias campañas, por lo que en sus declaraciones a la Fox, Giuliani ha insistido en que al tratarse de un pago personal del presidente, no habría violación de la ley.

Litigio legal

La actriz ha denunciado a Cohen por difamaciones y se encuentra en la actualidad en plena batalla legal con los abogados de Trump, que le reclaman una compensación de 20 millones de dólares por romper un acuerdo de confidencialidad firmado en el 2016. La actriz y su abogado, en cambio, reclaman que dicho acuerdo no tiene validez porque nunca llegó a ser firmado por Trump.