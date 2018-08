Trump rectifica: elogia a McCain y vuelve a poner la bandera a media asta

Tras la ola de críticas que ha recibido por su fría reacción tras la muerte de John McCain, héroe de guerra en Vietnam y muy respetado en EEUU, Donald Trump ha rectificado y este lunes, por primera vez, ha elogiado al senador republicano con el que mantuvo agrias disputas. Asimismo, el presidente de EEUU ha ordenado que la bandera de la Casa Blanca vuelva a ondear a media asta en memoria de McCain.

"Nuestros corazones y oraciones están con la familia del senador John McCain", ha dicho Trump esta pasada noche durante una cena en la Casa Blanca con líderes evangélicos. "Apreciamos mucho todo lo que el senador McCain ha hecho por nuestro país", ha añadido. Esta última frase es la primera referencia directa del presidente al legado o la figura de McCain, fallecido el sábado tras una larga batalla contra un cáncer.

El domingo, el diario The Washington Post informaba de que Trump había rechazado emitir un comunicado oficial redactado por su equipo en el que se calificaba a McCain de "héroe" por su papel en Vietnam, donde fue prisionero de guerra. Trump dijo a su equipo que prefería reaccionar en Twitter, pero emitió un escueto mensaje que no contenía ninguna alabanza a la figura de McCain y se limitaba a expresar su "más profunda compasión y respeto para la familia" del legislador.

Trump no irá al funeral

La polémica ha seguido este lunes, cuando la Casa Blanca amaneció con la bandera a plena asta, después de haber sido bajada tras la muerte del senador el pasado sábado. A media tarde, Trump ha emitido un comunicado en el que ha informado de que había dado orden de que la bandera vuelva a ondear a media asta.

My deepest sympathies and respect go out to the family of Senator John McCain. Our hearts and prayers are with you!