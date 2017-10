El australiano Miller también se rompe una tibia entrenándose

El piloto australiano Jack Miller (Honda), del equipo Estrella Galicia 0,0 Marc VDS de MotoGP, no tomará parte en el Gran Premio de Japón en Motegi, que se disputará la próxima semana como inicio del triplete asi''atico, tras fracturarse la tibia de su pierna derecha mientras se entrenaba el pasado viernes practicando trial. Hace poco más de un mes fue el veterano piloto italiano Valentino Rossi (Yamaha), quien se produjo una doble fractura de tibia y peroné en su pierna derecha entrenándose con una moto de enduro.

Miller estaba entrenando con su moto de trial en su base europea en Andorra y se fracturó la parte superior de la tibia derecha al apoyar su pie derecho para salvar una caída de delante circulando a baja velocidad. El australiano viajó, inmediatamente, hasta Barcelona donde fue operado, el pasado sábado, en el Hospital Universitari Dexeus. Una placa y ocho tornillos han sido necesarios para estabilizar la fractura.

Miller ya tiene movilidad en su pierna, pero hoy mismo regresará a Andorra para comenzar un intenso programa de fisioterapia diseñado para volver a subirse a la moto en el Gran Premio de Australia (22 de octubre, en Phillip Island).

"Es obvio que estoy enfadado y a la vez frustrado por perderme el Gran Premio de Japón tras lesionarme entrenando, pero sobre todo, ¡porque ni siquiera me he caí!", ha explicado Miller nada más salir del Institut Dexeus. "Estábamos montando en moto de trial y saqué un pie tras perder agarre en la rueda delantera. En nueve de diez ocasiones todo habría terminado en un pequeño susto, sobre todo yendo tan despacio, pero esta vez me enganché el pie con algo y terminé fracturándome la tibia derecha cerca de la rodilla. La lesión ha sido estabilizada con una placa y tornillos y ya puedo mover un poco la pierna, pero está claro que no estaré recuperado para Motegi. Aun así, estoy decidido a volver a subirme en la moto en Phillip Island y para ello voy a trabajar con mi fisioterapeuta desde ya".

Regreso en Australia

"Jack ha tenido malísima suerte al fracturarse la tibia en un incidente que parecía inofensivo", comentó Michael Bartholemy, 'team manager' del Estrella Galicia 0.0. "También el momento ha sido desafortunado, ya que estamos a punto de salir para disputar tres carreras consecutivas fuera de Europa, pero Jack está convencido de que solo se va a perder el Gran Premio de Japón, en Motegi. Trabajará desde hoy con un fisioterapeuta para aumentar la movilidad en la zona lesionada e, inmediatamente después del Gran Premio de Japón, en conjunto con sus doctores, tomaremos decidiremos si está listo para correr en Phillip Island".