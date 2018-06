Ducati confirma que Petrucci sustituirá a Lorenzo

Ducati Corse acaba de anunciar que ha llegado a un acuerdo con Danilo Petrucci para formar parte del Ducati Team en 2019. De esta manera, el piloto de Terni (Italia), de 27 años, ha sido promocionado al equipo de fábrica tras cuatro temporadas en la escuderia 'satélite' Pramac Racing Team y se une a su compatriota Andrea Dovizioso, actual subcampeón del mundo de MotoGP, que fue renovado hace apenas un par de semana.

Petrucci, conocido como 'Petrux', el apodo que puce en el culo de su mono de carreras, lleva 106 grandes premios en la máxima categoría y seis podios, habiendo logrado una vuelta rápida en carrera. Su debut en MotoGP se produjo en el Gran Premio de Catar del 2012. Petrucci es, con diferencia, uno de los pilotos más simpáticos y queridos en el 'paddock' del Mundial de motociclismo.

PETRUCCI, UN SUEÑO HECHO REALIDAD

Con la confirmación de Petrucci en el sitio de Lorenzo, se va confirmando la parrilla que 'El Periódico de Cataluña' describió ayer en la pieza en la que se anunciaba que Honda, como así ha ocurrido, iba a confirmar a Jorge Lorenzo en el sitio de Dani Pedrosa. Ahora solo falta que Aprilia certifique que Andrea Iannone será su segundo piloto, junto a Aleix Espargaró; que Suzuki anuncie, a bombo y platillo, que el joven mallorquín Joan Mir formará pareja con el catalán Alex Rins y que Dani Pedrosa es el piloto escogido por Yamaha para la tercera moto oficial de 2019 en el equipo patrocinado por Petronas.

“No hace falta decir que para mi formar parte del equipo de fábrica es un sueño hecho realidad”, ha declarado Petrucci, en estos momentos uno de los hombres más felices del mundo. “Es un gran honor convertirme en piloto oficial de Ducati, especialmente para alguien como yo que empezó en Ducati como probador de motos de serie. En primer lugar quiero dar las gracias a Paolo Campinoti y Francesco Guidotti, quienes me dieron la oportunidad hace cuatro años de formar parte del Pramac Racing Team. Sin ellos, esto no hubiera sido posible. Y también quiero dar las gracias a los máximos responsables de Ducati y Ducati Corse – Claudio Domenicali, Gigi Dall’Igna y Paolo Ciabatti – que me apreciaron primero como persona y después como piloto. No veo la hora de empezar esta nueva aventura. Ahora todo lo que quiero hacer es acabar el año entre los cinco primeros del campeonato y luego empezar la nueva temporada con el Ducati Team”.

Claudio Domenicali , Administrador Delegado de Ducati Motor Holding, ha añadido: “En primer lugar quiero agradecer a Jorge Lorenzo todo el esfuerzo y el compromiso que ha tenido siempre con Ducati y, en especial, por su destacada victoria, el pasado domingo, en Mugello, que pasará a la historia como uno de los logros legendarios de nuestra compañía. Jorge es un gran campeón, capaz de lograr cosas increíbles, y aunque es triste que haya necesitado tanto tiempo en sentirse cómodo con nuestra moto, nosotros continuaremos haciendo todo lo posible para poner a su disposición todas las herramientas necesarias para lograr más victorias en las carreras que quedan esta temporada y luchar por el título mundial con su compañero de equipo Andrea Dovizioso. Quiero darle una calurosa bienvenida a Danilo, a quien veremos con los colores del Ducati Team el próximo año junto con Andrea, y que seguro que continuará creciendo hacia el éxito la próxima temporada”.

Es evidente, cristalino, que el párrafo de Domenicali incluido en el comunicado de Ducati de esta mañana, intenta amortiguar su metidura de pata de hace unos días, exactamente, la que provocó que Lorenzo buscase de inmediato una salida para la próxima temporada. La manera en que Domenicali definió a Lorenzo "es un gran piloto", hizo que el mallorquín le replicase de inmediato recordándole al jefe de Ducati que era más que eso "soy un tricampeón del mundo de MotoGP". Ahora, en el comunicado de hoy, Domenicali cambia su calificativo de Lorenzo y pasa a llamarle "gran campeón" en lugar de "gran piloto", pero ya llega demasiado tarde. Honda acaba de anunciar (09.05 horas de hoy) que Lorenzo correrá con la moto de Dani Pedrosa las dos próximas temporadas.