Italia intenta provocar el error de Márquez animándole a ganar en Aragón

Cuando acabó el último gran premio del Mundial de MotoGP, celebrado en el circuito de Misano Adriático ‘Marco Simoncelli’, Marc Márquez (Honda), segundo tras el italiano Andrea Dovizioso (Ducati) tras caerse Jorge Lorenzo (Ducati), empezó a sospechar que ‘Dovi’ y buena parte de su entorno iniciaba una campaña para tratar de provocarle, con buenas maneras, y forzar uno o varios errores en los próximos y últimos seis grandes premios, que facilite a los ‘ducatistas’ y a Valentino Rossi (Yamaha) acortar distancias o, incluso, superar el tetracampeón catalán del que se encuentra a 67 puntos (‘Dovi’), 70 (el ‘Doctor’) y 91 puntos (Lorenzo), cuando aún quedan 150 puntos en juego.

Aquel mismo día, en la conferencia de prensa del GP, Dovizioso ya dijo que “ahora le toca ganar a Marc en Aragón, que es uno de sus circuitos preferidos”. “’Dovi’ lo que quiere es añadir aún más presión sobre mis espaldas y por eso dice que estoy obligado a ganar en Motorland donde, desde luego, me encantaría conseguir la victoria, pero lo importante sigue siendo mantener o aumentar, como he hecho en los últimos seis grandes premios, la ventaja sobre el segundo. No hay nada como el título”, insistió Márquez.



Marc Márquez (Honda) celebra la victoria, en Alemania, con todo su equipo. / ALEJANDRO CERESUELA

El tetracampeón catalán abrirá, el próximo jueves, el tercero gran premio de casa tras Jerez y Barcelona (aún quedará Cheste, Valencia, como cierre de la temporada), poniendo su nombre a la curva 10 del trazado aragonés, de la mano de Marta Gastón, presidenta del MotorLand, Santiago Abad, director del circuito y Carmelo Ezpeleta, CEO de Dorna Sports. “He escogido esa curva porque es una curva que me encanta y, sobre todo, porque forma parte del último sector de Motorland, que es el sector que, o lo haces bien, o no consigues un buen crono, es un punto muy exigente”, ha señalado Márquqez antes de viajar a Alcañiz.

Matteo Aglio recordaba ayer en la web gpone.com que no existe un piloto que se sienta menos feliz que Márquez cuando no gana. “Desde que regresamos de vacaciones, solo ganan las Ducati, lo que hará que Márquez, seguro, intente vencer en Motorland donde ha ganado tres de los últimos cinco años”, indica el periodista italiano, haciéndose eco del deseo de que Márquez fuerce tanto el ritmo, que pueda sufrir una caída y otro cero a añadir a la descalificación de Argentina y a su caída (“ése sí fue un error serio”, reconoce siempre Márquez) en Mugello (Italia).

COMPARAN A MÁRQUEZ CON HAMILTON

Es más, ‘Il Corriere della Sera’ señaló, con motivo de la victoria del británico Lewis Hamilton (Mercedes) en Singapur, donde volvió a golpear a Sebastian Vettel (Ferrari), aumentando su ventaja a 40 puntos, que “Hamilton, como Márquez, domina el campeonato de F-1 sin poseer la mejor máquina, pues todo el mundo entiende que en MotoGP, la mejor moto actualmente es la Ducati, y, en la F-1, el Ferrari es mejor coche que el Mercedes”, señala el periodista Daniele Sparisci.

La crónica del prestigioso diario italiano recuerda que en la F-1, como en MotoGP, un abandono, una caída, un cero lo puede cambiar todo y ése es el camino que deben perseguir ahora Ferrari con Hamilton (Mercedes) y Ducati con Márquez (Honda). “Hamilton ha demostrado en Singapur que no parece dispuesto a cometer errores –hasta el momento ha estado tan perfecto como lo eran Ayrton Senna y Michael Schumacer cuando se ponían al frente del Mundial—y, si no se producen imprevistos, ni Vettel ni Ferrari tendrán posibilidad de remontar. Es la misma historia que ocurre con Márquez en MotoGP: la mejor moto es la Ducati y no la Honda, pero Marc Márquez ha acumulado una ventaja sideral y su misión es evitar riesgos y errores”.