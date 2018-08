Lorenzo culmina con victoria un precioso duelo con Márquez

El ‘signore’ Claudio Domenicali, máximo responsable, dicen, de la fábrica Ducati y el hombre que, lejos de los circuitos, en contra de la opinión de los jefes de su escudería, decidió descartar al tricampeón mallorquín Jorge Lorenzo para las próximas temporadas, y regalarle, todo un campeón, un campeonísimo, a su máximo rival, Honda, que la próxima temporada tendrá a la pareja más bestia que equipo alguno haya podido juntar, Marc Márquez y el ‘diablo’, Jorge Lorenzo, que hoy, en Spielberg, ante 94.500 espectadores, ha logrado su tercer triunfo de la temporada tras Italia y Barcelona.

La carrera, que el año pasado fue un duelo tremendo entre Marc Márquez (Honda), tetracampeón y líder del Mundial de MotoGP, con la Ducati de Andrea Dovizioso –pues este lleva siendo un circuito de Ducati: 2016 (Andrea Iannone), 2017 (Andrea Dovizioso) y 2018 (Jorge Lorenzo)--, ha vuelto a ser un gran premio impresionante, esta vez con Lorenzo, que ha resistido, al igual que hizo ‘Dovi’ en el 2017, el ataque del ‘nen de Cervera’, con el que se pasó y repasó en los tres últimos giros, cuando Dovizioso ya se había descolgado de los dos líderes.

CIRCUITO DE DUCATI

Todo se decidió, tal y como anunció Márquez, en el circuito al que mejor se adaptan las Ducati, de ahí que Gigi Dall’Igna, inventor de la ‘Desmosedici’ italiana, elogiase hoy, bajo el podio, ”la gran carrera que ha hecho Marc, pues ha peleado con nuestras dos Ducati en un circuito que es el nuestro”. Y, en efecto, el líder del Mundial estuvo siempre líder hasta que Lorenzo decidió el ataque, faltando solo diez vueltas. Ahí empezó la pelea con Márquez, mientras que Dovizioso se despistó en la primera curva del trazado cuando los dos ‘reyes’ de Spielberg decidieron apretar y pelear, ellos dos, por la victoria.

Márquez, que sigue sin ganar en Spielberg (Austria), cierto, donde solo se ha corrido tres veces, no hizo, no, el papel que protagonizó en Brno. Allí se rindió o entregó el testigo en la penúltima vuelta pero aquí, en Austria, peleó hasta el último metro. “Estoy muy feliz, mucho, muchísimo, porque lo he intentado con todas mis fuerzas”, dijo Márquez en los micrófonos de Dorna TV. “Lo he peleado hasta la última curva, pero no ha podido ser. En Brno, ni siquiera pude, aquí Jorge ha estado tremendo, especialmente en la recta donde se me escapaba, pero creo que hemos dado un espectáculo tremendo”. El tetracampeón del mundo de Honda celebró que “he empezado este gran premio con 49 puntos de ventaja sobre Valentino Rossi, que es segundo del Mundial, y me voy de aquí con 10 más, es decir, con 59 puntos de ventaja ¡sensacional carrera!”

NEUMÁTICO INADECUADO

Por su parte, Dovizioso le echó la culpa a la elección del neumático trasero (medio) “pues cuando quise pegarme a ellos ya lo había desgastado demasiado intentando, sin suerte, una y otra vez, superar a Jorge para dar alcance a Marc”. Jorge que lo oyó comentó que “yo me sabía más suerte y quería esperar mi momento, a falta de diez vueltas, una vez conservada la goma trasera y, sobre todo, ahorrado gasolina, pues aquí te puedes llevar un susto con eso y lanzarme a por Marc”.

LUCHA POR LA VICTORIA

Lorenzo dijo que la lucha con Marc había sido preciosa y que él era más fuerte en la última parte “pero Marc, lo sabía, lo sabía, no iba a entregar la victoria con facilidad. Ha sido muy bonito, sí, sobre todo porque, en el último adelantamiento, Marc no me esperaba por fuera y he podido consumar la maniobra”.

Mundial de MotoGP: 1. Marc Márquez (España), 201 puntos; 2. Valentino Rossi (Italia), 142; 3. Jorge Lorenzo (España), 130; 4. Andrea Dovizioso (Italia), 129 y 5. Maverick Viñales (España), 113.