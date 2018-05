Lorenzo no descarta retirarse si Ducati no le renueva

El Mundial de MotoGP se vive, en este arranque de temporada, a través de dos vías diferentes. Por un lado está la competición, en la que el tetracampeón Marc Márquez (Honda) parece haber adquirido, a lomos de una de sus mejores RC213V, un ritmo que resulta inalcanzable, de momento, para el resto de adversarios y, por otra, está la vía de la renovación de plantillas de pilotos en los equipos oficiales de cara a los próximos dos años (2019 y 2020).

Solamente hay dos fábricas que tienen ya resuelto ese problema. Yamaha decidió muy pronto y renovó, tanto a Maverick Viñales como, posteriormente, a Valentino Rossi por dos años más. En Le Mans, curiosamente, donde tanto ‘MVK’ como el ‘Doctor’ repitieron que están muy lejos de Honda y Ducati, el veterano piloto italiano se vio en la necesidad de declarar que “aunque hubiese sabido que seguiríamos con estos problemas de competitividad, hubiese renovado”.

La segunda marca que se decidió también muy pronto fue KTM, que fichó a la relevación de los últimos años, el francés Johann Zarco, para formar pareja con el joven Pol Espargaró, en quien confió su gran proyecto de MotoGP desde el primer instante. KTM tendrá un equipo ‘satélite’, pero las grandes figuras no piensan en él.



Marc Márquez, ya renovado por Honda hasta el 2020, celebra con sus fans la victoria en Le Mans. / ALEJANDRO CERESUELA

Es evidente que las dos grandes operaciones del campeonato han sido, cómo no, las renovaciones de Márquez, que no tardó nada en ponerse de acuerdo con Honda para seguir dos años más vista la moto que han puesto este año en sus manos los ingenieros japoneses y, por otro lado, finalmente, tras duras negociaciones, la continuidad de Andrea Dovizioso, actual subcampeón del mundo, con Ducati. Quedan, por supuesto, por resolver sus compañeros. Es complicado, aunque existen posibilidades, de que Dani Pedrosa siga un año más y parece imposible (es más, ‘Dovi’ dijo, en Le Mans, que le parecía que no seguiría) que Jorge Lorenzo renueve por la firma italiana de Borgo Panigale.

CONTRATOS A LA BAJA PARA LORENZO

Y es ahí, cuentan las voces del ‘paddock’, donde podría estar la clave de que todo se precipitase el próximo mes de julio, frontera que han establecido fábricas, equipos, pilotos y managers para resolver el rompecabezas. Lorenzo cobra mucho dinero (se habla de 12.5 millones de euros por temporada) y parece que Ducati le ha ofrecido muy poco (el pobre contrato que aceptó ‘Dovi’ el año pasado, más premios por ganar), por lo que el tricampeón mallorquín no tiene ganas de seguir. Los hay que creen que debería aceptar, también a la baja, la oferta de Suzuki, donde podría ir de la mano de Monster, su patrocinador personal, que se ha quedado sin equipo al cambiar Tech3 a Red Bull-KTM. Y, según ha podido saber El Periódico de Catalunya de fuentes cercanas al propio Lorenzo, no es descartable que se retire definitivamente.

Si Lorenzo aceptase ir ‘a la baja’ a Suzuki, es muy probable que Andrea Iannone pudiese dar el salto a Aprilia y que Danilo Petrucci, piloto reserva del equipo oficial de Ducati, consiguiese la moto del mallorquín, junto a ‘Dovi’. "¿Qué soy el favorito para ocupar la plaza de Lorenzo en Ducati?, será porque soy barato", bromeó el sábado, en Le Mans, 'Petrux'. Al nombre de Petrucci también se añadió, bueno, lo hizo el propio Dovizioso en sus declaraciones del viernes en Francia, el del australiano Jack Miller.



Joan Mir, en el box de Estrella Galicia 0.0 en Le Mans (Francia). / EMILIO PÉREZ DE ROZAS

Muy pocos saben, a ciencia cierta, qué piensa hacer Honda, dirigida ahora deportivamente por Alberto Puig, gran conocer del ‘paddock’ y, sobre todo, de los pilotos emergentes. Cuentan que a Puig le gusta mucho el mallorquín Joan Mir, con quien han contactado Ducati, Honda y Suzuki. Motorsport.com contaba ayer que Mir tiene un preacuerdo con Honda, pero Carlo Pernat, manager de Iannone, escribía ese mismo día en gpone.com que el precontrato de Mir era con Suzuki.

MIR DARÁ EL SALTO A MOTO GP

Lo que sí es seguro es que Mir dará el salto, a finales de temporada, a MotoGP, siempre a un equipo oficial: Honda, Suzuki o Ducati. A no ser que sea cierto el rumor que señala la posibilidad de que Honda le ofrezca quedarse un año más en Moto2 e intentar la conquista del título, pues este año, aunque quedan muchos grandes premios y el mallorquín ya conquistó su primer podio en su nueva categoría en Le Mans, lo tiene complicado. Si Mir aceptase esa posibilidad sería, logicamente, porque Puig (Honda), le garantizarían que, en 2020, será el elegido cuando prescindan de Pedrosa, a quien la firma alada le estaría concediendo una prórroga más para intentar ganar el título que persigue desde hace 13 temporada.