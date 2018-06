Márquez logra, por fin, la 'pole position' que le faltaba en Assen

Pues sí, aunque parezca mentira, a Marc Márquez (Honda), el tetracampeón poseedor de todos los récords de precocidad de la máxima categoría del Mundial de motociclismo, todavía le quedan algunos logros por completar. Por ejemplo, tras conseguir la ‘pole position’ en 125cc y Moto2, en los años en que fue campeón de ambos categorías, le quedaba coronarse el sábado en la ‘catedral’ del motociclismo, el popular trazado de Assen (Holanda), en MotoGP. Bueno, le quedaba Assen y también, sí, Motegi. Ahora, ya solo le falta lograr la ‘pole position’ en el trazado propiedad de Honda, en Japón, para completar el mapa mundi de ser el mejor también el sábado. La 'pole' de hoy, tan perseguida como necesaria en un GP tan reñido, es la nº 75 de su palmarés.

INTERMINABLE LISTA DE 'POLEMANS'

Lo cierto es que lo vivido hoy en Assen pasará a la historia del motociclismo porque han llegado a haber hasta 15 pilotos, cierto, alguno de ellos repetido (Márquez, Jorge Lorenzo y Alex Rins, por ejemplo) al frente de la clasificación provisional. Es decir, que, durante solo 15 minutos, ha habido 12 diferentes líderes de la parrilla de mañana (14.00 horas, Movistar MotoGP TV). La lista, a medida que pasaban los segundos, ha sido esta: Jorge Lorenzo (Ducati, 1.33.600 minutos), Márquez (Honda, 1.33.583), Danilo Petrucci (Ducati, 1.33.530), Alex Rins (Suzuki, 1.33.499), Márquez (1.33.330), Lorenzo (1.33.167), Andrea Iannone (Suzuki, 1.33.120) y, de pronto, en medio segundo, ¡la locura absoluta!, Johann Zarco (Yamaha, 1.33.072), Aleix Espargaró (Aprilia, 1.33.029), Maverick Viñales (Yamaha, 1.32.984), Rins (1.32.933), Andrea Dovizioso (Ducati, 1.32.870), Valentino Rossi (Yamaha, 1.32.850), Cal Crutchlow (Honda, 1.32.832) y, finalmente, ¡la bomba!, Márquez logra la ‘pole’ con 1.32.791.



Marc Márquez y Javi Ortiz, uno de sus mecánicos, chocan sus cinco como celebración de la 'pole'. / ALEJANDRO CERESUELA

La prueba final del sábado, el cuarto de hora que ha decidido la parrilla de MotoGP, ha sido tan brutal, que los cuatro primeros de mañana tras la línea de salida (Márquez, Crutchlow, Rossi y ‘Dovi’) están metidos en 79 milésimas de segundo. Es evidente que en un trazado como el de Assen, donde debe correrse sin miedo y, como contaba ayer Viñales “sin dejar de retorcer el puño del gas aunque tu cabeza te diga que no”, la salida de mañana será vital, de ahí que Marc, Cal y ‘Vale’ estuviesen hoy tan contentos y orgullosos en el ‘corralito’ holandés, pues arrancar delante es muy importante en este gran premio.

“Llevan todo el fin de semana picándome mucho los muchachos del box, pues aquí no había logrado nunca la ‘pole’ en MotoGP, ya, ni aquí, ni en Motegi (Japón). Bueno, pues ¡ya está!, ya la tenemos”, contó Márquez ante el micro de Movistar MotoGP TV, donde se le escapó esa expresión tan catalana de que había corrido la última vuelta, la buena, la definitiva “haciendo ‘la puta i la Ramoneta’, como decimos en Cataluña”. Es decir, haciendo ver que no quería o sí, haciendo ver que buscaba la ‘pole’ o no, escondiéndose en el grupo pero tirando…todo muy pillo, como es él.

“La verdad es que este año, la ‘pole’ no está siendo mi punto fuerte (lleva dos como Zarco), pero estoy muy contento del ritmo que he tenido en el ensayo del FP4, en el que solemos probar la moto en ‘modo carrera’ y eso me tiene contento. Sé que con la rueda delantera sufriré, pero estoy listo para pelear por el podio”, señaló Márquez, que considera que “hay demasiados candidatos al ‘cajón’ como para decir que puedes ganar, pero se va a intentar, como siempre”.

EL DESASTRE DE DANI PEDROSA (18º)

Crutchlow reconoció que están contentos (se refería a él y Marc, compañeros en Honda) por haber retrasado “hasta la segunda fila a ‘Dovi’ y Viñales, que parecen tener muy buen ritmo y les costará más saliendo desde atrás”. Por otra parte, cómo no, Rossi estaba feliz, ya que se recuperó de una caída muy fue de esta mañana, en la que no se hizo daño pero perdió confianza en la moto. “Me ha costado volver a coger el ritmo, pero la verdad es que la última vuelta, en medio de todos, con todos buscando la ‘pole’, me he sentido rejuvenecer de nuevo. Ha sido estupendo y volver a salir desde la primera fila en este trazado talismán me contenta enormemente”. Y es que el ‘Doctor’ ha ganado aquí diez veces (el que más), ocho en la categoría grande.

Por cierto, Dani Pedrosa (Honda, 1.34.125 minutos) ha protagonizado uno de los peores entrenamientos de su amplia carrera deportiva y mañana arrancará desde la sexta fila, perdón, el último de la sexta fila, en el puesto 18º, por detrás de Scott Redding (Aprilia) y por delante de Karel Abraham (Ducati). Dicen que es posible que, el próximo lunes, se anuncie su fichaje por el nuevo equipo Petronas-Yamaha.