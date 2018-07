Martin recupera el liderato de Moto3 con su cuarto triunfo

Al final, como ocurre casi siempre, arriesgar tiene su premio. Ganar es la mejor manera de conseguir el título. Y en eso es en lo único que piensa Jorge Martin (Honda), que, pese a tener ya tres ceros (Jerez, Francia y Barcelona, dos por culpa de sus rivales y un fallo suyo), ha recuperado el liderato del Mundial de Moto3 al sumar hoy su cuarta victoria del año (Catar, Austin, Italia y Holanda) y superar por dos puntos al italiano Marco Bezzecchi (KTM), que se cayó en la última vuelta y perdió los 13 puntos que le iban a proporcionar la cuarta plaza. El podio junto a Martin lo completaron Aron Canet (Honda), que parecía que podía haber ganado, y el italiano Enea Bastianini (Honda).

La carrera fue la típica de Assen (Holanda), pese a que Martin, como es tradicional en él, intentó escaparse. Se fue, sí, llegó a tener medio segundo sobre Canet, Bastianini, Bezzecchi y John McPhee (KTM), que también se cayó a dos vueltas del final, pero todos acabaron realizando el gran premio juntos. Hasta que Martin, con un puntito más de decisión y determinación (es así como se ganan los títulos), no con mejor moto, ni mucho menos, pues la Honda de Canet parecía más completa y la KTM de Bezzecchi bastante más veloz, dio un estirón de maestro y venció.

ESTRATEGIA PERFECTA DE MARTIN

“Lo intenté al inicio del gran premio, sí, pero no me salió, así que preferí quedarme comodamente en la cola del grupito y tratar de repetir las primeras tres vueltas en los últimos giros. Y me salió perfecto, pues los dejé atrás cuando menos se lo esperaban”, dijo, bajo el podio, el nuevo líder del Mundial, que corrió con su pierna derecha muy dolorida por culpa del accidente sufrido el pasado viernes. “Al principio no sé qué ocurría pero no podía frenar bien con la rueda delantera, pero se ha arreglado y he podido girar como quería”, sentenció Martin.



Jorge Martin (88) inicia su remontada, a dos vueltas del final, dando caza y superando al italiano Marco Bezzecchi (12), que poco después se caería entregando en bandeja al as español el liderato de Moto3. / AP / PETER DEJONG

“Sí, la verdad es que me veía ganador, pero al final estoy muy contento con esta segunda plaza que me acerca bastante al líder”, comentó Canet. “Martin ha sido muy listo pues ha aprovechado al final un lio que hemos tenido los que le acompañábamos para separarse un poco y, aunque creía que podía alcanzarle en las dos últimas vueltas, ha sido imposible”, señaló el pupilo de Emilio Alzamora.

Mundial de Moto3: 1. Jorge Martin (España), 105 puntos; 2. Marco Bezzecchi (Italia), 103; 3. Fabio Di Giannantonio (Italia), 91; 4. Enea Bastianini (Italia), 84 y 5. Aron Canet (España), 81.