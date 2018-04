Rossi reconoce que Márquez y Dovizioso son los dos grandes favoritos

El Mundial de MotoGP, que vivió su arranque en el circuito de Losail (Doha, Catar) donde el podio estuvo formado por tres de los grandes favoritos al título (Andrea Dovizioso, Marc Márquez y Valentino Rossi), regresa esta semana (domingo, 20.horas, Movistar MotoGP TV), en el lejano y curioso circuito de Termas de Río Hondo, donde se celebrará el Gran Premio de Argentina. Hace unos días, en una amplia entrevista en ‘La Gazzetta dello Sport’, el ‘Doctor’ reconocía que “es evidente que ‘Dovi’ y Márquez están, ahora, por delante de los demás y son los dos grandes candidatos altítulo”.

DOVIZIOSO, A LA ALTURA DE MÁRQUEZ

Rossi, que celebró su tercer puesto como una victoria e, incluso, se subió al primer escalón del podio de Doha para celebrar con ‘Dovi’ su logro, cree que su compatriota está ya a la altura del tetracampeón catalán. “Sí, yo pongo ya a Andrea a la misma altura de Márquez, aunque sigo considerando a Márquez un piloto capaz de ir rápido en cualquier pista”. Por su parte, ‘Vale’ reconoce estar un ‘pochino’ preocupado “porque, seguro, llegarán pistas donde, como ya nos ocurrió el pasado año, nos faltará agarre en la rueda trasera, aunque creo que ese defecto con la moto de este año lo disimularemos mejor”.



Valentino Rossi se apuntó al triunfo de Andrea Dovizioso, en Catar, para salir en la foto. / EFE / NAUSHAD THEKKAIL

Lo cierto es que el inicio del campeonato dio continuidad a la idea que ya se generó en la pretemporada donde, sí, hubo pilotos que destacaron en algunos ensayos, como el francés Johann Zarco o hasta Dani Pedrosa y Jorge Lorenzo, pero donde los más regulares y determinantes siguieron siendo, como ya ocurriera en el pasado Mundial, Márquez y Dovizioso, que finalmente tuvo que inclinarse ante el poder del piloto de Cervera (Lleida), que ganó el título en Cheste (Valencia).

“Me gusta que Valentino diga que estoy entre los favoritos al título, pero esto acaba de empezar”, señaló ‘Dovi’ a la cadena italiana TV8. “Es verdad que en Catar hicimos un gran fin de semana, pero ahora viene Argentina donde nunca hemos estado bien, aunque estoy convencido de que con la moto de este año lo haremos mucho mejor”. Dovizioso, que recuerda que Termas de Río Hondo es un trazado muy particular, donde casi no se corre, donde este año han asfaltado solo la mitad del trazado, donde, tal vez, llueva, está convencido de que todavía será un gran premio muy particular.

MÁRQUEZ, MUY FELIZ POR EL PODIO

Márquez, por su parte, que ha ganado dos de los cuatro grandes premios que se han celebrado en el recóndito circuito argentino, se muestra muy animado en este inicio de temporada, sobre todo porque “en uno de los trazados que menos se adapta a nuestra Honda y a mi pilotaje, estuvimos peleándole la victoria a ‘Dovi’ hasta el último metro y nos ganó por milésimas de segundo”. Eso es lo que más teme Dovizioso que, en un circuito donde su Ducati era muy superior a la RC213V de Honda, Márquez estuvo ahí con él. Fue entonces cuando el subcampeón italiano dijo aquella graciosa frase de “algo irreal debió hacer Marc en Catar para estar ahí conmigo hasta el final”.

Antes de viajar a Argentina, Márquez reconoció que el entrenamiento realizado, la pasado semana, de forma privada por el equipo Repsol-Honda, en el trazado de Jerez, fue muy positivo, pues él siempre había querido probar el nuevo motor de su RC213V en un trazado más retorcido que los de Malasia, Thailandia y Catar, que eran donde había podido probarlo. "El ensayo de Jerez fue positivo, sí", cuenta Márquez. "Me siento contento con mi moto y con la forma en la que está trabajando mi equipo, pero sólo es el principio de lo que seguro será una temporada difícil. Debemos esperar y ver cómo va en diferentes circuitos, empezando por Termas este domingo".

El 'nen de Cervera' confiesa que le gusta la pista argentina y, además, "disfruto del ambiente con los aficionados, que siempre son apasionados y dan mucho apoyo, pero no debemos bajar la guardia. Después de la emoción de la primera carrera, ahora es el momento de estar calmado, concentrado y trabajar duro para tratar de ser más rápidos. Creo que es un campeonato muy abierto, con muchos rivales fuertes que pueden luchar por la victoria el domingo. Por el momento todo parece muy igualado, y durante la temporada veremos quién es capaz de mejorar y estar consistentemente en cabeza".