Cientos de seguidores mexicanos, felices por la clasificación de su equipo y por el favor que les hizo Corea del Sur con la victoria ante los últimos campeones del mundo, se lanzaron a las calles de la capital del país para festejar el pase a los octavos de final en el Mundial de Rusia.

No tuvieron otra ocurrencia que dirigirse hasta la sede de la Embajada de Corea del Sur en México DF para corear diversas consignas de agradecimiento por la victoria asiática ante Alemania. La más proclamada fue "¡coreano, hermano, ya eres mexicano!". El cónsul del país asiático en la capital mexicana, Byoung-jin, no pudo mantenerse al margen de tanto clamor y salió a las puertas de la sede diplomática para agradecer el gesto. Los seguidores lo aplaudieron y luego lo sacaron a hombros. "En toda mi carrera diplomática no había visto cosa igual", dijo. El fútbol provoca pasiones... y locuras.