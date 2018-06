Costa abre la lata (1-0)

21:14 GOL DE DIEGO COSTA

21:10

m. 50 Centro de Isco al que no llega Costa dentro del área. España está tocando y llegando un poquito mejor

21:09

m. 48 Córner de España, Piqué dispone de una espléndida ocasión. El balón sigue en juego y un remate de Busquets desde fuera del área lo toca a una mano Bereinvard, en una buena intervención

21:05

Salen seis jugadores del banquillo español para calentar, preparados para darle una alternativa a la propuesta de Hierro

21:04

Empieza la segunda mitad

21:04

Sin cambios en la selección española, que salta al campo con el mismo once que inició el partido. Los jugadores han presionado a los colegiados en el túnel de vestuarios para que controlen las pérdidas de tiempo de los iraníes

20:53

Los números no engañan. Solo un equipo ha intentado jugar a fútbol en Kazán. Pero el resultado ha sido nulo. Se intuyen cambios para afrontar la segunda parte de un encuentro decisivo en el desenlace del grupo

20:49

Se acaba la primera parte de un partido muy espeso y sin ocasiones claras de gol. Muchos deberes para Fernando Hierro en el descanso, que necesita un plan B para encarar el segundo periodo

20:47

m. 45 Un remate de Silva, la ocasión más clara de todo el primer tiempo, se pierde también fuera tras un rechace

20:45

El árbitro da tres minutos de añadido a la primera parte

20:42

m. 41 Silva no consigue rematar un balón que controla bien dentro del área, rodeado de piernas de rivales

20:39

Hajisafi, primero, y después Bereinvard, después, están desesperando a los jugadores españoles con sus pérdidas de tiempo

20:36

m. 33 Ramos tiene que enviar a córner una de las pocas acciones combinativas de Irán, que Rezaeian ha hecho llegar al área

20:31

m. 30 Silva remata de forma acrobática dentro del área una de las pocas acciones de peligro de la selección. El tiro no es bueno y se pierde por encima de la portería

20:25

m. 24. Silva lanza directamente a puerta una falta desde fuera del área, que acaba sin problemas en las manos de Bereinvard

20:23

Las faltas de los jugadores iraníes se repiten sin que el árbitro, el uruguayo Andrés Cunha, haga ningún amago de sacar tarjeta, aunque solo sea por reiteración

20:22

La posesión del balón es aplastante para España: un 77%. Pero ese control no se materializa en nada frente a un rival encerrado en su área

20:16

m. 16 Primera intervención de Bereinvard, el guardameta de Irán, controla un balón en el área enviado por Sergio Ramos sin ningún tipo de peligro

20:13

España la mueve y la mueve con paciencia, pero de momento no encuentra un resquicio en la férrea defensa de Irán, que no ha concedido ni un tiro a puerta.

20:10

m. 9 Ni Piqué ni Costa llegan al saque de la falta y el balón se pierde por la línea de fondo.

20:10

20:09

m. 8 Falta para España en la banda izquierda, con Isco y Silva preparados para ejecutarla.

20:07

A España le cuesta asociarse, de momento, frente a un rival muy bien colocado sobre el campo, sobre todo en la banda izquierda, por donde intenta atacar la selección

20:06

m. 5 Primera llegada de Irán, que genera una falta de cierto peligro que solventa la defensa de España. las mejores acciones del equipo de Queiroz suelen llegar en acciones a balón parado

19:58

Empieza el partido

19:53

Saltan las dos selecciones al campo y forman para los fotógrafos, antes de que suenen los himnos nacionales

19:50

Una mirada a los vestuarios donde están España e Irán a través de las cámaras de la FIFA

