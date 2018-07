Los cuatro fantásticos: radiografía de los semifinalistas del Mundial

Francia, Bélgica, Croacia o Inglaterra. Una de las cuatro selecciones se proclamará campeona del mundo el próximo 15 de julio en el estadio Luzhniki de Moscú. De las cuatro, solo los 'bleus' han cumplido la lógica. Están donde se esperaba. El resto ha desbancado a otros favoritos como Brasil, Alemania y España. Las cuatro supervivientes europeas han mostrado fortalezas y alguna debilidad que intentarán resolver. Si logran el título los croatas o los belgas añadirían su nombre al palmarés por primera vez en la historia.

FRANCIA

Puntos fuertes

FORTALEZA FÍSICA Y ATLÉTICA

De las cuatro supervivientes la selección francesa es la favorita para el título. Tiene un plantilla joven y preparada con una potencia descomunal en todas sus líneas. El centro del campo formado por Kanté, Pogba y Matuidi es una roca. En las bandas, Lucas Hernández y Pavard también derrochan energía. Asfixiante en la presión y letal con espacios, el combinado francés llega sin excesivos esfuerzos en sus duelos previos.

GANAS DE REVANCHA

Aún escuece en Francia la durísima derrota sufrida en la final de la Eurocopa en su país hace dos años. Los 'bleus' perdieron una ocasión inmejorable ante una Portugal rácana que se fue del Mundial en octavos. Desde ese batacazo en París se fijaron la cita de Rusia como el sitio ideal para restañar la herida y repetir el título logrado por la generación de Zidane y Deschamps en 1998.

LA VELOCIDAD DE MBAPPÉ

Con dos estrellas como Griezmann y la gacela del PSG todo es posible. Es la mejor pareja de ataque del torneo. Ambos optan al Balón de Oro que se llevó Messi en el 2014. Mbappé se exhibió contra Argentina y Griezmann brilló ante Uruguay. ¿A quién le tocará en semifinales? La defensa belga puede sufrir con Kylian. Su velocidad puede causar un cortocircuito entre los centrales.

Puntos débiles

CONCESIONES DEFENSIVAS

No acaba de encontrar Francia una estabilidad en la zaga. Selecciones más débiles como Perú, Australia o Argentina le han generado ocasiones. Umtiti no está en su mejor nivel y Lloris ha tenido que emplearse a fondo. No es una bueña señal con Bélgica de oponente. El portero del Tottenham ya salvó a los 'bleus' con una mano espectacular en un cabezazo ante Uruguay. Deben rebajar los despistes.

DESCHAMPS, EN EL PUNTO DE MIRA

Los galos son los subcampeones de Europa y ya están entre los cuatro mejores de Rusia pero su seleccionador no conecta con la gente. Su estilo no emociona, pero es efectivo. La sombra de Zidane planea sobre el excapitán 'bleu', que tampoco es un lince en la lectura de los partidos. Algunos excompañeros han sido duros con él y solo le vale el título para aspirar a la continuidad.

LA AUSENCIA DE UN CEREBRO

La plantilla francesa está valorada en 831 millones de euros. Es la más cara del torneo por delante de la brasileña, pero también tiene una carencia. Le falta un organizador, un hombre con capacidad para dar el último pase. Rabiot se quedó en casa con rajada incluida. En la medular manda el músculo. Arriba, también se echa de menos algo más de Giroud, que aún no ha marcado.

BÉLGICA

Puntos fuertes

VORACIDAD OFENSIVA

De las cuatro semifinalistas Bélgica es la selección que más goles ha marcado (14) y la que más ha rematado (105), con una diferencia abismal sobre el resto: Croacia (78), Inglaterra (70) y Francia (56). Con Lukaku como estilete (el ariete del United suma cuatro goles), los 'diablos rojos' tienen muchos recursos. Vencer a Brasil y remontar un 0-2 ante Japón un mérito destacable. Por algo llevan 24 partidos sin perder.

LAS MANOS DE COURTOIS

No ha tenido una brillante temporda en el Chelsea, pero en Rusia ha recuperado sus mejores sensaciones. Thibaut Courtois está demostrando que está entre los tres mejores porteros del mundo. Su parada a Neymar en el minuto 93 ha dado la vuelta al mundo. Fue solo una de sus nueve intervenciones ante Brasil. Ahora le toca responder en el examen contra Griezmann y Mbappé.

EL SENTIDO COMÚN DE 'BOB' MARTÍNEZ

Cogió un vestuario fragmentado tras la convulsa eliminación en la Eurcopa contra Gales y ha devuelto la confianza a los belgas en dos años. Ha superado a Wilmots en todo y ha sabido sacar el máximo provecho de sus figuras. Es especialista en preparar los partidos y arriesgar en sus planteamientos. El cambio de posición de De Bruyne en los cuartos fue un acierto fundamental.

Puntos débiles

UNA ZAGA FRÁGIL

El excelente rendimiento de Courtois ha parcheado una realidad evidente: Bélgica ataca mejor que defiende. El sistema de Robert Martínez es complejo y el equipo sufre mucho por las bandas, donde faltará además el sancionado Meunier, uno de los mejores asistentes por la derecha. Las lesiones de Kompany y Vermaelen en el inicio del torneo les han hecho llegar justos de forma. Vertonghen marca la línea.

INESTABILIDAD EN EL MEDIOCENTRO

El 3-4-2-1 que tanto le gusta al técnico español tiene una laguna en la medular. La ausencia del díscolo Nainggolan dejó un poco húerfana esa posición y llevó a De Bruyne a compartir zona con Witsel. El astro del City, sin embargo, rinde mejor más adelante. Fellaini ha sido la solución para encajar todo sacrificando a Mertens, pero el pivote del United no es fiable.

UN BLOQUE BLANDO

La talentosa generación belga cuenta con todos los mimbres para desarbolar a cualquier rival, pero le falta quizá carácter competitivo. De momento ha subsistido en situaciones complicadas y tiene la moral alta, pero puede llegar un mal día. Ante Francia se encontrará un bloque tenaz que puede ponerle en aprietos. Será un interesante duelo entre la maña y la fuerza.

CROACIA

Puntos fuertes



UNA PAREJA SENSACIONAL

Son amigos, llevan una década juntos en la selección y dirigen con maestría a Croacia. Modric y Rakitic, un madridista y un culé, son las referencias. Aportan experiencia, carácter y clarividencia en los momentos decisivos. Si el pulso con Inglaterra se alarga pueden exhibir su competitividad. Después de muchas desgracias en otros torneos están seguros de que ha llegado su hora.

EXTREMOS PELIGROSOS

Cuando se habla de Croacia la mirada se dirige siempre a sus dos estrellas de la medular o al ariete Mandzukic, pero el bloque de Dalic tiene también dos extremos excelentes. Perisic, por la izquierda, y el joven Rabic, que se ha habituado a la derecha, son puñales. Los laterales ingleses pueden sufrir con su habilidad y uno contra uno. Es el conjunto más vertical tras Bélgica.

LA MORAL DE LOS PENALTIS

Croacia ha encontrado un aliado en los penaltis. Los triunfos contra Rusia y Dinamarca en las tandas finales han generado un estado de entusiasmo tremendo. La moral del grupo esta altísima, empezando por el portero Subasic, un seguro en estos episodios. Rakitic, que falló en la tanda de la Eurocopa del 2008 ante Turquía, ha sellado los dos últimos triunfos.

Puntos débiles



EL CANSANCIO ACUMULADO

Aunque las victorias compensan todo tipo de esfuerzos, los jugadores croatas se presentarán en las semifinales de Moscú tras dos encuentros de 120 minutos. Dalic tuvo la fortuna de poder dosificar a sus hombres en el último duelo de la fase de grupos contra Islandia, pero la intensidad de los octavos y cuartos puede pasar factura a un grupo veterano con mucha tralla.

CENTRALES POCO FIABLES

Dalic, el técnico que cogió al equipo en la repesca y lo ha llevado a semifinales del Mundial, ha apostado por Lovren y Vida en el eje de la zaga. El jugador del Liverpool y el del Besiktas han sufrido en algún encuentro, especialmente en jugadas a balón parado en las que pierden la colocación. Rusia supo explotar esa parcela y los ingleses pueden hacer daño con Kane y sus centrales.

LA PRESIÓN DEL ÚLTIMO TREN

Ya han igualado a sus maestros que alcanzaron las semifinales en el Mundial de 1998. Entonces el conjunto de Suker, Boban, Jarni y compañía acabó tercero tras perder en las semifinales con la campeona Francia. La generación actual busca la primera final de la historia y eso incrementa la presión. En Croacia consideran que Inglaterra es un rival propicio para romper barreras.

INGLATERRA



Puntos fuertes



UNA EFICACIA INCUESTIONABLE

La selección inglesa es la que más efectiva del torneo. Ha marcado 11 goles en 19 remates a puerta. No llega demasiado al área el combinado de Southgate pero es letal, empezando por el indomable Kane. Los 'pross' también se desempeñan con inteligencia en estático y las aportaciones de la segunda línea del valioso Lingard y el ascendente Dele Alli son productivas.

LA SEGURIDAD DE PICKFORD

Un portero de 24 años con una cara de inglés de manual ha acabado con el debate de la portería. Jordan Pickford, del Everton, está completando un Mundial excelente. Ante Colombia dejó una mano para el recuerdo en un disparo de Uribe y contra Suecia protagonizó tres paradas antológicas. Lleva solo dos años en la élite. Es otro acierto de Southgate.

LA PIZARRA DE SOUTHGATE

Cuando un entrenador trabaja los partidos hasta el más mínimo detalle suelen llegar los resultados. Inglaterra no marcaba un gol de córner en un Mundial desde el 2010. Después de 72 saques de esquina Kane quebró la racha. De los 11 goles ingleses en Rusia ocho han llegado a balón parado: cuatro de córner, uno de falta y tres de penalti. El técnico se fija en la NBA y la NFL.

Puntos débiles



ESCASA IMAGINACIÓN

El procedimiento de Inglaterra en el campeonato ha sido muy metódico. No tiene jugadores con excesivas luces en el centro del campo, exceptuando algún detalle de Lingard o Henderson. Si los croatas defienden bien por arriba Inglaterra puede tener muchos problemas para generar peligro. Es una selección muy mecánica en la que solo Trippier está aportando profundidad.

LA MALDICIÓN DE STERLING

El extremo del Manchester City continúa sin acabar de estallar en la selección. Solo ha marcado 2 goles en 42 partidos. Le cuesta definir con precisión como le ocurrió ante Suecia y en Inglaterra ya piden más oportunidades para Rashford y Vardy. Soutghate mantiene una confianza ciega en su delantero, a la espera de que muestre el nivel de este curso con Pep Guardiola.

LA PRIMERA PRUEBA DE VERDAD

Inglaterra se ha metido en semifinales del Mundial pero su camino ha sido bastante plácido, exceptuando el duelo de octavos con Colombia. En la primera fase se midió con Túnez y Panamá antes del 'amistoso' ante Bélgica. Y los cuartos contra Suecia tampoco son un buen baremo. Croacia será un prueba más exigente para calibrar las verdaderas posibilidades de los 'pross'.