Fernando Hierro: «Este no es el camino»

España terminó la fase de grupos en primer lugar con cinco puntos, pero en la expedición tienen claro que así será extremadamente difícil ganar el Mundial.

Isco reconoció que tienen que «ponerse las pilas» y mejorar muchos aspectos de su juego o, de lo contrario, quedarán eliminados del torneo. «Otra vez hemos salido al campo un poco dubitativos. No nos puede seguir pasando porque a partir de ahora empiezan los partidos a vida o muerte y no podemos seguir regalando goles», explicó el jugador malagueño, que además fue designado como mejor futbolista del partido.

También se refirió al ataque y a la defensa de la selección el mediapunta: «Tenemos que jugar más fácil y no cometer errores con la pelota a balón parado», añadió el jugador del Real Madrid, que recordó que en un Mundial «nadie te va a regalar nada», como ocurrió ayer con Marruecos, que ya estaba eliminada y luchó hasta el final. «Ahora empieza lo importante y sabemos que a partir de ahora va a ser muy difícil», concluyó Isco.

Autocrítica / En la misma línea opinó Fernando Hierro tras el empate. «Tenemos que tener capacidad de autocrítica, que la tenemos. Debemos que ser autoexigentes y por aquí, no. Este no es el camino. No podemos conceder tantas ocasiones, porque creo, sinceramente, que lo bueno y lo malo del partido lo hemos hecho nosotros», señaló.

El seleccionador nacional se mostró convencido de que España tiene margen de mejora, pero insistió en la necesidad de corregir los errores defensivos si «quiere llegar» lejos.

«Si queremos llegar donde todos soñamos con llegar, esos pequeños detalles tenemos que ir ajustándolos, porque en cada ocasión que nos generan nos crean peligro. Sabemos que tenemos margen de mejora, sabemos que tenemos poder ofensivo, que tenemos jugadores de calidad, pero tenemos que ajustar esas transiciones rápidas donde los rivales nos hacen mucho daño», concluyó Hierro.

De Rusia, rival de España en los octavos de final, el técnico señaló que «nos espera Moscú. Nos enfrentamos al anfitrión, que tendrá su público detrás, pero en el fútbol se gana o se pierde por lo que pasa dentro del campo».

Más condescendiente fue Iago Aspas. El gallego, autor del tanto del empate en el tiempo añadido después de la revisión del videoarbitraje, afirmó que «no solo nos está costando a nosotros. También le está costando a equipos favoritos como Argentina, Alemania o Brasil».

Al recordar la jugada de su gol de espuela, Aspas dijo: «Estábamos en un momento muy difícil. Íbamos perdiendo y Portugal estaba ganando 1-0 a Irán. Poder marcar ese gol y quedar primeros es una gran noticia para nosotros». «Siento mucha alegría. Ha venido mi familia a verme por primera vez en un Mundial y ese gol es muy importante para mí», agregó.

Sobre Rusia, el delantero del Celta de Vigo comentó: «Es el anfitrión; un rival muy difícil que ganó los dos primeros partidos. Hoy (por ayer) hizo algunos cambios y encajó una derrota con Uruguay».