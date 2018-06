Hierro, nuevo seleccionador

Ya es oficial. Fernando Hierro será el nuevo seleccionador español en el Mundial de Rusia. En menos de dos horas, Luis Rubiales, el presidente de la federación española, ha gestionado el cisma que se ha vivido en Krasnodar tras la destitución de Julen Lopetegui, que abandona la concentración de la selección española en Rusia sin hacer declaraciones.

"Nos veníamos obligados a actuar", había argumentado Rubiales para justificar el cese fulminante de Lopetegui por negociar su fichaje con el Madrid sin haberlo informado previamente. Actuó despidiendo al nuevo técnico blanco y ha actuado ahora colocando a Hierro en el banquillo, con el debut en el Mundial a la vuelta de la esquina.

Juega España en Sochi el viernes ante Portugal y Hierro, exentrenador del Oviedo (su única experiencia como máximo responsable en los banquillos ya que también fue ayudante de Ancelotti en el Madrid), estará al mando de la Roja.

Primer entrenamiento

Adiós a Lopetegui, es el turno de Hierro, quien dirigirá la sesión de entrenamiento vespertina en Krasnodar antes de volar mañana a Sochi. Había asistido esta mañana a la comparecencia de prensa de Rubiales en la que anunciaba el despido del vasco por haberse comprometido con el Madrid sin informarle previamente.

"No, no me planteo nunca ser seleccionador", había declarado Hierro a Manu Carreño en 'El Larguero' de la Cadena SER el pasado domingo, admitiendo, eso sí, que le había "picado el gusanillo" de volver a ser entrenador. Un gusanillo que jamás imaginó entonces que le vendría tan pronto.

En su único año como técnico llevó al Oviedo a la octava posición en la Segunda División A (temporada 2016-17) antes de volver a realizar el trabajo de director deportivo de la federación española, algo que había hecho en el 2010 cuando Vicente del Bosque era el seleccionador en la conquista del Mundial de Suráfrica.