Iker Casillas 'raja' del uso del Var en la final del Mundial

Iker Casillas, el excapitán de La Roja, ha cargado duramente en Twitter contra el modo en que se está empleando el VAR en la final del mundial. En una serie de tuits, el portero ha calificado de "error" el uso que el árbitro del encuentro está dando a esa herramienta.

Así, en un primer tuit, Casillas ha dicho: "Sinceramente, no entiendo muy bien el uso del VAR. El árbitro señala una falta que no es a Griezman. Gol de Francia en esa acción. No pasa nada".

Sinceramente, no entiendo muy bien el uso del VAR. El árbitro señala una falta que no es a Griezman. Gol de Francia en esa acción. No pasa nada. — Iker Casillas (@IkerCasillas) 15 de julio de 2018

También se ha referido el portero al penalty por mano de Perisic pitado por el colegiado tras consultar el VAR. "¡Otro error! Perisic no puede quitar la mano. Matuidi quiere cabecear, mide mal y no la da con la cabeza. Perisic se encuentra la bola. Para mí, no es penalti", afirma.