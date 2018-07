Inglaterra da el salto y se planta en las semifinales

Hay noticia en Rusia. Ya se había gestado en anteriores partidos, como el de Colombia, pero se confirmó por completo en los cuartos. Inglaterra tiene portero. Después de mil años y pruebas no del todo afortunadas, la selección de Gareth Southgate ha encontrado un fantástico guardián. El joven Jordan Pickford, que lleva apenas dos años en la élite, sostuvo a los pross ayer en los momentos más complicados. Los cabezazos de Maguire y Dele Alli pusieron el resto para doblegar a una Suecia combativa pero limitada (0-2).

Inglaterra jugará la tercera semifinal de su historia en un Mundial, un dato que demuestra las tremendas dificultades que han tenido los inventores del fútbol para dejar huella en el torneo de mayor prestigio. En 1966 acabaron logrando su único título y en 1990 cayeron en los penaltis ante Alemania con fallos de Stuart Pearce y Waddle. Aquella generación comandada por Platt, Gascoigne y Lineker ha encontrado unos dignos sucesores en un grupo imberbe y tenaz que ha dado el salto cuando menos se hablaba de ellos. Para batir a Suecia ni siquiera necesitó al pichichi Kane, que acabó el partido sin chutar a puerta.

El seleccionador inglés no cambió ni una sola pieza de los octavos. Repitió once y Kane fue el primero en avisar con un tiro raso que se marchó fuera (m. 19). Avanzó el choque con una Suecia temerosa y una Inglaterra con más convicción que se puso por delante, cómo no, tras un córner cabeceado por Maguire. El central del Leicester entró como una locomotora al remate para situar el 0-1 a la media hora. Los pross pudieron liquidar el choque antes del descanso, pero Sterling, siempre gafado con la selección, desperdició una ocasión clarísima ante Olsen. La segunda mitad se resume en un nombre: Jordan Pickford. El meta del Everton, de 24 años, estuvo descomunal. Nadie pudo con él. En medio de esa exhibición Dele Alli firmó el 0-2 con otro testarazo (m. 58) que acabó de agrietar a Suecia.

3Suecia: Olsen; Krafth (m. 85, Jansson), Lindelöf, Granqvist, Augustinsson; Claesson, Ekdal, Larsson, Forsberg (m. 65, Olsson); Berg y Toivonen (m. 65, Guidetti).

3Inglaterra: Pickford; Trippier, Walker, Stones, Maguire, Young; Lingard, Henderson (m. 85, Dier), Delle Ali (m. 77, Delph); Sterling (m. 91, Rashford) y Kane.

3Goles: 0-1, min. 30, Maguire; 0-2,min. 58, Delle Alli.

3Árbitro: Björn Kuipers, holandés.

3Tarjetas: Mostró tarjeta amarilla al sueco Guidetti (m. 88).

3Incidencias: 39.991 espectadores.

suecia 0

inglaterra 2