Una miserable España se va a la calle

Vuelta al pasado. Regreso al drama. España emprendió un traumático viaje hacia ninguna parte en un Mundial que empezó de mala manera (a 48 horas del debut era despedido Lopetegui y entraba Hierro) y terminó todavía mucho peor. Eliminada por una ordenada y disciplinada Rusia, un equipo del montón, que sí tuvo un plan para echar a la selección española a la calle en los octavos de final. Sucedió en la tanda de penaltis donde Akinfeev se transformó en el héroe nacional con dos paradas monumentales (una a Koke y otra a Iago Aspas). El camino quedó trazado hace unos años. Pero se fueron alejando ya que no lo sentían suyo. Ni tampoco apostaron por regenerarlo. Se acabó España. Se acabó en una caída escandalosa que certifica un fracaso sin excusa alguna. El problema real es que será de ella ahora.

La selección firmó un partido miserable retratando su también miserable Mundial. Cuatro partidos, tres empates (Portugal, Marruecos y Rusia), con una sola victoria: 1-0 a Irán con un gol de rebote. Así se escribe el relato de una selección que ha dilapidado el tesoro más grande que tenía: una manera de jugar, un estilo. Algo en lo que creía, más allá de aquella maravillosa generación de jugadores que le llevaron al paraíso. No le vale ni la excusa, ya histórica también, del penalti que pidió (y no fue señalado) a Ramos. Nada de eso vale de coartada que tuvo la opción en los dos penaltis que casi (sí, casi) para De gea. Uno lo tocó y otro le pasó por debajo del cuerpo. Otro retrato.

España fue un desastre. De inicio a fin. Extremadamente impotente y frustrante resultó su juego, que le llevó a la condena final en el Luzhniki, el estadio donde se despidieron para siempre de la selección mitos como Iniesta (suplente con Hierro en una decisión que perseguirá al técnico por los siglos de los siglos) y Piqué, cuya mano alzada en el penalti ruso también no podrá olvidar. Ni le dejaran que la olvide.

Se va de Rusia como llegó, haciendo tal estrépito que las heridas tardarán meses y meses en curarse. Si sanan, claro. En Moscú estará las cenizas de una selección que no estuvo a la altura de lo que se esperaba. El partido fue el espejo del alma de una España rota y desequilibrada, por mucho músculo que se quisiera meter un seleccionador que apostó por el hierro y transformó a la selección en mantequilla.

El gol inicial fue ruso. El gol posterior, de penalti, también fue ruso. En la revolución moscovita de Hierro, que se llevó por delante a Iniesta, se trataba de ser un equipo equilibrado sin balón, capaz de sobrevivir a cualquier embestida. Pero ni así. Quitó al excapitán, al que mandó al banquillo, colocó a Marco Asensio (solo hizo bien el centro en la falta lateral que precedió al gol de Sergei Ignashevich) y arrimó a Koke al lado de Busquets, al tiempo que sentaba a Carvajal y daba vuelo por la banda derecha a Nacho.

El partido se le puso de maravilla a esa nueva España dibujada por Hierro, que dio la sensación de haberse quitado metafóricamente la chaqueta y ponerse el chándal de entrenador. Sin tirar a puerta ya ganaba 1-0 porque un defensa, que cumplirá 39 años el próximo 14 de julio, se olvidó del balón, obsesionado como estaba en anular a Ramos. Se despistó Ignashevich de la jugada y cuando se dio cuenta le había hecho un feo a su amigo Akinfeev.

Obtenido el botín, prácticamente de la nada, España se dedicó a dejar pasar el tiempo descubriéndose al irrelevante Silva, ejercía de media punta por detrás de Diego Costa, en ese novedoso 4-2-3-1 que pintó Hierra en la pizarra. Una pizarra donde no había sitio para Iniesta. El balón viajaba lento, las ocasiones no existían y solo los hermosos detalles técnicos de Isco sacudían el aburrimiento. Parecía que la selección se había tirado a la bartola. A Rusia, pese a la derrota, ya le iba bien ese ritmo cansino de la pelota, que transitaba lenta y aburrida por la pradera del majestuoso Luzhniki en una soleada (y calurosa) tarde moscovita.

España no dañaba con esa aplastante posesión. Era inocua. Ni se acercaba a la portería de Akinfeev, por lo que, poco a poco, iba asomándose a los territorios de De Gea, aunque fuera en acciones a balón parado. En una de esas, saque de esquina, llegó el penalti de Piqué, cuyo elevado brazo se interpuso en la trayectoria del cabezazo de Dzuyba, sembrando el pánico. A balón parado, y con autogol ruso, se adelantó. A balón parado, y de penalti, le empataron.

Hasta ese momento, minuto 41, ni un solo tiro de España. Ni fuera. Ni dentro. Luego, en el tiempo añadido de la primera mitad, dos aproximaciones de Diego Costa, la prueba irrefutable de que no era tan utópico acercarse a la portería rusa. Demasiado tarde ese despertar de una España monótona y gris. Se dio cuenta Cherchesov, el seleccionador, y agotó los tres cambios a los 64. Hierro, en cambio, seguía petrificado, a pesar de que el partido no paraba de enviarle señales de reacción urgente. Iniesta entró cuando el fútbol de España era tediosamente desesperante mientras, con la lesión de Nacho, tuvo que dar entrada a Carvajal. O sea, mucha revolución para nada.

Agonizaba el partido con el mismo paisaje, mustio, gris, con toda Rusia encerrada en su campo, y sin imaginación alguna de España. Hierro despertó e hizo los tres cambios, aunque colocó a Iago Aspas por Diego Costa, no fuera a ser que la selección tuviera un ataque de romanticismo jugando con dos delanteros a la vez. Entre Iniesta y Iago decidieron acabar con esa inifinita siesta. Amansó el cuero con el pecho en una fantástica asistencia el gallego y el manchego, desde fuera del área, permitió saber que Rusia tenía portero. Un buen portero porque repelió primero un envenenado disparo de Iniesta y luego estuvo felino en el posterior tiro de Aspas. A las 84 minutos se supo de la existencia de una portería en el Luzhniki. Tanto cambio de Hierro para ponerse en manos de los de siempre después de errores infantiles en defensa, como esa falta de entendimiento entre Carvajal y Marco Asensio que casi provoca el desmayo de Hierro.

Tuvo suerte España (o eso creía) de que Rusia no tenía pólvora, pese a la entrada en la segunda mitad de Cheryshev y Smolov. Tuvo suerte Rusia de que los buenos salieron tarde por lo que la prórroga resultó inevitable. Ahí apareció otra selección, con los pases de Iniesta, las conducciones de Isco y la picardía de Aspas, indetectable entre tanto ruso que había guardando el Kremlin de Akinfeev. Ahí fueron cuando ambos entrenadores usaron la cuarta bala, recién estrenada en este Mundial. En el cuarto cambio, Hierro entendió que ahora sí podía jugar con dos nueves: Rodrigo, que envió al banquillo a Marco Asensio (¿jugó más allá de lanzar la falta en el autogol ruso? y Aspas, aunque este se movía por la banda derecha. Ya era demasiado tarde. A Erokhin, sin embargo, le correspondió el honor de ser el primer cuarto jugador que entra en un partido del Mundial.

Con dos arriba, se vive mucho mejor. Por mucho que a Hierro le costara asimilarlo tanto tiempo que no le dio resultado. La velocidad de Rodrigo sometió a Rusia, que se sostenía sobre las fiables manos del veterano portero del CSKA de Moscú. A sus 32 años, Afinkeev sostenía de pie a sus 144 millones de compatriotas, que convertían cada saque de esquina a favor en una tortura para De Gea y sus amigos. No faltó de nada en la agónica prórroga como ese penalti que protestó con vehemencia toda España por el agarrón de Kutepov a Ramos. El árbitro no vio nada ilegal. Y el VAR, que estudió la jugada, donde Hierro pidió otro agarrón a Piqué, dictaminó que el partido debía seguir.

El sol que caía sobre Moscú se transformó en una aparatosa tormenta de lluvia y, al final, los penaltis dictaron la sentencia definitiva. Y ahí nadie sacó a Rusia de su casa guiada por esas manos maravillosamente fuertes de Akinfeev, el héroe de un país con sus dos intervenciones decisivas para echar a una triste España. Paró primero el penalti de Koke; paro después el de Iago Aspas, llorando a lágrima viva. Llorando todos porque la selección ha emprendido un dramático viaje al pasado. Vuelve atrás como si aquel período de cuatro años (Eurocopa 2008, Mundial 2010 y Eurocopa 2012) fuera un paréntesis. Un simple paréntesis. Con la furia no se iba a ningún sitio. Con la furia se ha quedado, de nuevo, en los octavos de final. Ni a cuartos es capaz de llegar una selección que terminó el Mundial como lo empezó. Siendo un desastre. El lado amable del torneo se transformó en una trampa mortal. España no pertenece ya a los mejores equipos del mundo. Llueve sobre mojado en España, una selección que no es lo que era. Ni tiene pinta de que pueda volver a serlo.

España, 1 - Rusia, 1

España: De Gea (4), Nacho (5), Piqué (4), Ramos (4), Jordi Alba (5), Busquets (5), Koke (4), Silva (3), Isco (6), Marco Asensio (4) y Diego Costa (5).

Entrenador: Fernando Hierro (3).

Cambios: Iniesta (6) por Silva (m. 66), Carvajal (5) por Nacho (m. 70), Iago Aspas (5) por Diego Costa (m. 79), Rodrigo (7) por Marco Asensio (m. 103)

Rusia: Akinfeev (10), Fernandes (8), Kutepov (7), Sergei Ignashevich (7), Kudriashov (6), Zhirkov (6), Zobnin (7), Samedov (5), Kuziaev (5), Golovin (7) y Dzuyba (8).

Entrenador: Stanislav Cherchesov (9).

Cambios: Granat (5) por Zhirkov (m. 46), Cheryshev (6) por Samedov (m. 60), Smolov (6) por Dzyuba (m. 64), Erokhin (6) por Kuziaev (m. 97).

Goles: 1-0, Sergei Ignashevich, en propia puerta (m. 12) tras porfiar con Ramos a la salida de una falta lateral lanzada por Marco Asensio. 1-1, Dzyuba (m. 41), de penalti por unas manos dentro del área de Piqué.

Tanda de penaltis: 1-0, Iniesta; 1-1, Smolov; 2-1, Piqué; 2-2, Sergei Ignashevich; 2-2, Koke (para Akinfeev); 2-3, Golovin; 3-3, Ramos; 3-4, Cheryshev; 3-4, Aspas (para Akinfeev)

Árbitro: Bjorn Kuipers ( 5) (holandés).

Tarjetas amarillas: Piqué (m. 40), Kutepov (m. 53), Zobnin (m. 71)

Estadio: Luzhniki de Moscú. 74.011 espectadores.

19:08

Hierro: "Es y ha sido un placer entrenar a estos chicos. Seguir no es decisión mía. Es lo de menos".

19:04

Hierro: "Los chicos están hundidos porque empatizamos con nuestra afición, estoy orgulloso de haber entrenado a un equipo así".



19:02

Hierro: "Los pequeños detalles... Es muy complicado atacar ante 11 jugadores replegados. Lo que más me importa es la tristeza de la afición que es la nuestra, del grupo que está hundido".



19:02

Fernando Hierro: "Veníamos a hacer algo importante con jugadores importantes, es un placer haberles entrenado. Lo hemos intentado todo, hemos arriesgado"

18:58

Maldición española en los penaltis.

3 - España ha perdido tres de las cuatro tandas de penalti que ha jugado en su trayectoria en la Copa del Mundo (vs Bélgica en 1986, vs Corea del Sur en 2002 y vs Rusia en 2018). Maldición.

18:49

Toda Rusia rendida a este pie.

18:49

Sergio Ramos: "Cualquier español ha visto que hemos dejado todo en el campo. Es lo mínimo que se nos exige. Como capitán nos vamos con la cabeza muy alta".



18:48

Las lágrimas de Aspas.



18:47

Sergio Ramos: "Es uno de los momentos más duros. Hay muchas formas de perder... el fútbol tiene esto. Haces todo para ganar pero no pudo ser. Un partido muy duro".

18:45

Drama español en Moscú.

18:41

España, eliminada del Mundial de Rusia tras el fallo de Aspas.

18:40

Gol de Cherysev (3-4). Si España falla, eliminada.

18:39

GOOOL DE SERGIO RAMOS (3-3).

18:39

Zobnin marca el 2-3 para Rusia.

18:38

FALLA KOKE (2-2).

18:37

Gol de Ignashevich (2-2).

18:37

GOOOOOL DE PIQUÉ (2-1).

18:36

Gol de Smolov (1-1).

18:35

¡GOL DE INIESTA!

18:35

El primero en lanzar será Iniesta.

FINAL DE LA PRÓRROGA. ESPAÑA SE JUEGA EL PASE A CUARTOS EN LOS PENALTIS

18:24

El VAR descarta que haya habido penalti.



18:24

España pide penalti sobre Piqué por agarrón. 18:23

Rodrigo ha protagonizado la mejor jugada del partido.

18:23

Empieza a llover en Moscú.

18:17

MIN.107. Persisten los ataques inocuos de España salvo una acción personalñ de Rodrigo con un potente disparo del delantero del Valencia

18.14 COMIENZA LA SEGUNDA MITDA DE LA PRÓRROGA

18.13 FIN DE LA PRIMERA PARTE DE LA PRÓRROGA (1-1)

18:10

MIN.103. Rusia firma los penaltis. Y España no es capaz de encontrar un hueco en la defensa rusa.

18:10

MIN.103. Rodrigo entra por Asensio

18:06

MIN.99. Tiro de Asensio que ataja sin problemas el guardameta ruso

18:05

Rusia acaba de hacer el primer cuarto cambio en la historia de los Mundiales, que se habilita únicamente en la prórroga.



18:03

MIN.96. Cambio en Rusia, entra Erokhin por Kuzyayev.

18:02

Hace 6 años, tal día como hoy, España ganaba la Eurocopa. Hoy puede quedar apeada del Mundial en octavos.

18:01

MIN.94. Rusia, que no ha tirado a puerta ni una sola vez en la segunda parte, sigue en la misma línea: muy encerrada en su campo.

17:59

Jordi Alba está fundido y sufriendo calambres.

17:58

MIN.91. Buen movimiento de Aspas, llega hasta la línea de fondo pero su centro no lo puede rematar en buena posición Carvajal.

17:57

¡Empieza la prórroga! Sin cambios en ninguno de los dos equipos.

17.51 ESPAÑA Y RUSIA SE VAN ALA PRÓRROGA

17:44 Cuatro minutos más

17:42

MIN.84. Doble ocasión para España, tiro desde fuera del área de Iniesta, desvía el portero y el rechace tampoco lo puede aprovechar Aspas.

17:41

El árbitro se come una falta clara sobre Iniesta.

17:40

Pide penalti Busquets por una posible mano de un defensa ruso. El VAR confirma que no hay nada.

17:39

Lo mejor del partido son las bromas que vamos viendo en Twitter.

'Impresionante fiesta del fútbol que estamos viviendo aquí en Moscú, vibrante partido entre...'

17:37

MIN.79. Aspas por Costa



17:37

España se lo jugará todo a la ruleta rusa.



17:28

MIN.70. Amarilla para Zobnin.

17:26

España juega andando, sin ideas ni profundidad.

17:24

MIN. 69 Nacho, lesionado, se va y entra Carvajal

17:22

Se prepara un carrusel de cambios, en primer lugar se marcha Dzyuba y entra Smolov en las filas rusas.



17:21

España tiene poco más de 25 minutos para evitar la prórroga.

30 minutes to go and on a knife edge 😬



Which way are you calling it?#ESPRUS pic.twitter.com/j1sVCXY0xr — FIFA World Cup 🏆 (@FIFAWorldCup) 1 de julio de 2018

17:24

MIN.66. Cambio en España ,Iniesta entra por Silva

17:18

MIN.60. Cambio en Rusia, entra una amenaza en toda regla, Cherysev, por Samedov.

17:16

MIN.57. Buena combinación ahora entre Diego Costa e Isco que acaba con un córner a favor de España.

17:15

Hace mucho calor en Moscú y los jugadores lo están notando.



17:13

Minuto 55 y Rusia sigue muy viva (1-1).

17:11

MIN.53. Amarilla para el central Kutepov.



17:11

MIN.52. España está llegando al área rusa con cierta fluidez en estos primeros minutos de la segunda mitad.



17:10

Está tocado Nacho, se queja de su pierna izquierda.

17:09

Calientan Aspas, Rodrigo y Saúl.

17:05

MIN.46. Primera ocasión para España en esta segunda mitad, centro de Marco Asensio y Jordi Alba remata de forma forzada con el muslo. Atrapa el balón Akinfeev.

17:03

La segunda mitad empieza con un error tremendo de Sergio Ramos que casi causa otro susto a España.

17.00 COMIENZA LA SEGUNDA PARTE

17:00

Estadísticas del primer tiempo.

#ESP sólo ha concedido cuatro penales a lo largo de la Copa Mundial.



2️⃣ en #Rusia2018

1️⃣ en 2002

2️⃣ en #Rusia2018
1️⃣ en 2002
1️⃣ en 1986.

16:47

Descanso en Moscú. El gol de penalti de Dzyuba le pone emoción al partido.

He's having the tournament of his dreams 🤩



All square thanks to Dzyuba.



16:46

MIN.45. Buen desmarque de Diego Costa, Nacho le pone un gran balón pero el remate del delantero del Atlético lo rechaza el portero ruso.

MIN.45. Buen desmarque de Diego Costa, Nacho le pone un gran balón pero el remate del delantero del Atlético lo rechaza el portero ruso.



16:45

Se le complica el partido a España al filo del descanso, floja primera mitad de los hombres de Fernando Hierro, que se han mostrado poco ambiciosos tras el 1-0

16:43

Dos minutos de tiempo añadido en Moscú en esta primera mitad.

16:42

Gooool de Rusia, marca Dzyuba de penalti al borde del descanso (1-1).

16:40

Amarilla para Piqué también.

16:39

PENALTI A FAVOR DE RUSIA POR MANOS DE PIQUÉ.

16:39

MIN.38. Se anima Rusia, empiezan a dar mejores sensaciones los de Cherchesov. Tercer córner a su favor ahora.

16:36

MIN.35. ¡Susto para España! Remate de rosca de Golovin que sale desviado por poco.

16:34

16:34

Fase de juego muy lento, España arriesga poco y Rusia nada. Estamos asistiendo a una primera mitad bastante pobre (1-0).

16:31

La imagen del 1-0. Lo único, junto con algunos detalles individuales de Isco, destacable de esta primera mitad.

16:27

MIN.27. Muy bien Diego Costa en tareas defensivas en un saque de esquina a favor de Rusia.

16:26

Rusia no conecta con Golovin, su hombre con más calidad sobre el campo. España está desactivando a su rival.

16:23

Isco tirando sombreros en la frontal de su propia área. Qué calidad la del malagueño.

16:22

Recordamos que Busquets es el único jugador de la selección apercibido de sanción. Si ve una amarilla se pierde los cuartos de final.



16:21

MIN.21. Plácido arranque de partido para España, Rusia sigue encerrada en su campo pese a ir perdiendo. De Gea, por ahora, un espectador más.

16:19

Isco, el jugador de España más desequilibrante en estos primeros 20 minutos de partido

16:19

Sergio Ramos celebrando el 1-0.

16:16

Tras el autogol Rusia va a tener que estirar sus líneas, se le rompe el planteamiento a las primeras de cambio.

16:15

A España se le pone muy de cara el partido tras el 1-0.

16:14

MIN 11 ¡AUTOGOL DE RUSIA! Se adelanta España tras una falta lateral que acaba con un autogol de Ignasevich.

16:10

MIN.10. Falta durísima sobre Nacho. Es una falta lateral peligrosa a favor de España a pocos metros de la línea de fondo.

16:10

Primeros diez minutos de partido, de momento sin ocasiones de gol. La posesión es de España, pero no encuentra espacios en la poblada defensa rusa.

16:07

MIN.6. Rusia muy encerrada en su campo, ha puesto el autobús desde el primer minuto. El único jugador ruso que lo intenta en ataque es Golovin.

16:05

MIN.4. Bien defendido el córner por parte de España. Las jugadas a balón parado pueden ser la mayor amenaza de Rusia en el día de hoy.



16:04

Primer córner del partido, favorable a Rusia.

16:03 MIN.3.

España controla el balón y parece que, mientras el resultado sea de 0-0, esa va a ser la tónica del partido.

16.00

Comienza el partido

15:59

Sergio Ramos iguala hoy a Iker Casillas como futbolista español con más partidos jugados en la Copa del Mundo (17).

15:57

Han sonado los himnos, primero el de España. Ambiente espectacular

15:52

La piña de España.

👊 E Q U I P O

💪 P A Í S

🇪🇸 E S P A Ñ A pic.twitter.com/LPGvqwO0bX — LaLiga (@LaLiga) 1 de julio de 2018

15:51

¡Ya estamos todos! Mensaje de Joaquín de hace unos minutos.

Hoy es nuestro día. Vamos todos #APorElSegundo @sefutbol @movistar_es

— Joaquín Sánchez (@joaquinarte) July 1, 2018



15:49

¿Será el partido de Silva? El jugador del City no lleva un buen Mundial.

15:43

Falta un cuarto de hora para el inicio del partido, aprovechamos para recordar las alineaciones de ambas selecciones.



15:40

Luis Rubiales, presidente de la Federación: "Los jugadores están concentrados, están bien, están ilusionados. Lo importante es que hoy consigamos pasar. Hay que tener los cinco sentidos en el partido de hoy".

15:39

Sensación de bochorno y mucha humedad hoy en Moscú.

15:38

Su Majestad Felipe VI: "Confiamos mucho, luego los partidos son como son. El efecto de jugar contra el anfitrión se ha de tener en cuenta. Pero los galones de campeón los tiene nuestro equipo. Tenía mucha ilusión por venir".

15:35

Prácticamente llenas las gradas del estadio a falta de 25 minutos para el inicio del partido.

15:34

Racha goleadora histórica la de España.

15:33

Recordamos que Rusia ocupa el puesto número 70 en el ranking de selecciones. España, clara favorita pese a jugar contra la anfitriona.

15:31

Así es el escenario del partido de hoy.

📺¡Sobrevolamos el Luzhniki Stadium🏟! Este es el increíble escenario de nuestro partido de octavos de final ante Rusia #HagamosQueOcurra #Rusia2018

15:28

El rey Felipe VI presenciará el encuentro en el estadio y justo después volverá a España.

15:23

Sale a calentar España.



15:23

La decisión de sentar a Iniesta centra ahora todos los debates a falta de 40 minutos para el inicio del partido.

15:19

Shakira anima a 'La Roja' a través de su Twitter. Y en el estadio de Luzhnikí también suena la música de la cantante colombiana. 14.58

Iniesta, suplente ante Rusia

1.- Marco Asensio, titular. Ha preferido Fernando Hierro, el seleccionador español, apostar por el centrocampista del Madrid dejando al excapitán del Barça en el banquillo.



2.- Nacho por Carvajal. Tampoco ha quedado nada satisfecho Hierro con el rendimiento de Carvajal y le abre la puerta a Nacho para tener más fortalecidad ofensivamente.



3.- Tres cambios en el once. Ha metido mano Hierro en la alineación. Un cambio por línea: Nacho por Carvajal en la defensa, Koke por Thiago en el centro del campo y Marco Asensio, que tendrá más responsabilidades ofensivas, por Iniesta.

14:48

Ya disponemos también del once de Rusia. Consulte aquí las alineaciones.

14:45

Los 11 hombres escogidos por Fernando Hierro para el duelo ante Rusia.

De Gea; Nacho, Piqué, Ramos, Alba; Busquets, Koke, Asensio, Isco, Silva; Diego Costa.



14:43

Andrés Iniesta, suplente. Su puesto lo ocupará Marco Asensio. Ya tenemos once inicial de España.

🚨 OFICIAL | ¡ONCE DE ESPAÑA! ¡Estos son los elegidos!



Queremos sentir tu aliento en Moscú, tu apoyo... ¡No importan los kilómetros!

¡CONTAMOS CONTIGO!💪🏻



¡VAMOS, ESPAÑA!💪🏻🇪🇸#HagamosQueOcurra #Rusia2018 pic.twitter.com/LBSJFuOwwH — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) 1 de julio de 2018

13:11

