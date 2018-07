Palos para Neymar

Neymar Júnior completó ante México su mejor actuación del Mundial de Rusia. El exazulgrana lleva una línea ascendente indiscutible en el campeonato tras estar tres meses de baja por una lesión en el pie derecho. Pero Ney siempre es protagonista no solo por sus regates, sus carreras y sus goles, sino también por el show que le rodea.

Los mexicanos sufrieron el talento del astro y no encajaron demasiado bien la derrota. Hartos de las protestas y la sobreactuación de la estrella, estallaron contra Neymar. Juan Carlos Osorio, un tipo duro y sin miramientos, fue contundente: «El fútbol es un juego de virilidad y determinación para hombres, en el que se juega con intensidad y no con tantas payasadas», dijo el seleccionador.

«Es una vergüenza para el fútbol que se pierda tanto tiempo en un jugador. Hubo una acción que se demoró cuatro minutos. Eso no es un ejemplo para el mundo del fútbol y todos los niños ven esto», agregó el colombiano. En ningún momento nombró a Neymar, pero el destinatario era evidente. No le han faltado apoyos a Osorio. Alan Shearer, por ejemplo, destrozó al brasileño. «Es patético cómo se revuelca. Como si estuviera agonizando», afirmó la leyenda inglesa. El último episodio se dio con el pisotón de Layún a Neymar. El brasileño se retorció de forma espectacular mientras los hinchas mexicanos se burlaban con el ‘Canta y no llores’. «Está más preocupado por estar en el suelo que por jugar. Que se vaya a acostar a su casa», comentó el jugador sevillista. Su compañero Guardado también atizó a Neymar. «Los que tenemos que frenar esto no somos los jugadores. Él sigue haciendo lo mismo y nadie hace nada. El árbitro pitó todo a favor de ellos», comentó el centrocampista del Betis.

La estrella del PSG calificó de «desleal» el pisotón de Layún y acusó a los mexicanos de «hablar demasiado». Su seleccionador le defendió sin tapujos. «Neymar juega a la pelota. Él no pisa, le pisan a él. Las imágenes están ahí para todo el que las quiera ver. Dejen en paz a mi jugador», soltó Tite. El preparador formuló además unas preguntas: «¿Es un pecado driblar en el último tercio del campo? ¿Es un pecado buscar la jugada individual? Yo quiero que haga eso».

Neymar suma dos goles y una asistencia en 360 minutos, en los que ha rematado 17 veces, 12 de ellas a puerta. Ha cometido 4 faltas y ha recibido 23. «Estoy contento por mi actuación y por el equipo, pero todavía no estoy al 100%», valoró tras destaparse ante México. Ayer se encontró también con la valoración de su excompañero Luis Suárez. «Todos sabemos la clase de jugador que es Ney. Es admirable y espectacular. Para el resto están los árbitros y las cámaras», afirmó el uruguayo. El show continuará.