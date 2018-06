Schmeichel, harto de que le pregunten por su padre

Kasper Schmeichel, de 31 años, ha colgado en su cuenta de Twitter un foto suya con cara de circunstancias.“Esta es la cara que se te queda cuando te preguntan por tu padre cuatro veces consecutivas en una rueda de prensa del Mundial”, explica el jugador del Leicester City.

El también portero titular de la selección danesa ha dado siempre muestras de una paciencia infinita. Hasta ayer, que explotó. Con mucho sentido del humor, eso sí. Su simpático tuit ha sido retuiteado más de 5.000 veces.

Your face when you get asked about your dad for the fourth time in a row at a World Cup press conference😂😂😂🙈🤷‍♂ pic.twitter.com/jKqJn1vhkr