El seleccionador Deschamps aplaude la fidelidad de Griezmann

Solventada de una vez la duda sobre su futuro, Antoine Griezmann debuta hoy en el Mundial contra Australia. Los bleus abrirán la jornada en el Kazan Arena (12.00 horas) ante un rival que no debería causarle problemas.

El jugador del Atlético ha sido el protagonista estrella de la concentración francesa en los últimos días. El seleccionador Didier Deschamps mostró su alegría por el desenlace final del culebrón. «Hay dos cosas de la decisión de Antoine con las que me quedo: su fidelidad con el Atlético y que ahora tiene el espíritu libre para la Copa del Mundo. Eso muy positivo para nosotros», aseguró Deschamps, que no quiso entrar demasiado en el procedimiento de su jugador para desvelar su decisión. «Lo importante es el fondo, no la forma», comentó

Francia presenta un equipo potente que puede llegar muy lejos en el torneo. Deschamps ha introducido retoques respecto al once de la Eurocopa, en la que fueron subcampeones. Mbappé completa el trío ofensivo junto a Dembélé. Además, a las 18.00 horas en el Mordovia Arena de Saransk se disputa el otro partido del grupo C entre Perú y Dinamarca.