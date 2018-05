ETA certifica su derrota

Más de 800 personas asesinadas, miles de heridos, casi un centenar de secuestros y una sociedad, la vasca, enfrentada y dividida por profundas cicatrices que tardarán mucho tiempo en sanar. Ese, y no otro, es el legado que la banda terrorista ETA deja a la historia. La fecha del viernes 4 de mayo quedará marcada como aquella en la que ETA dejó de existir, y para ello organizó un «encuentro internacional de ratificación» en el palacio de Arnaga, en la localidad francesa de Cambo-Les-Bains. Pero ETA había sido derrotada mucho antes, por el Estado de derecho y la democracia. Acorralada, perseguida por las fuerzas de seguridad del Estado y la justicia, y repudiada por gran parte de la sociedad vasca, ETA (y con ella el mundo aberzale) se vio obligada a iniciar el proceso de reconocimiento de la derrota que ha llevado al acto formal de ayer.

Se ha tomado su tiempo (el «cese definitivo de la violencia» fue el 20 de octubre del 2011), pero la mejor prueba de que su única capacidad de influencia era la muerte y el dolor es que desde aquel anuncio los sucesivos pasos que fue dando tuvieron una repercusión menor de la que cabría esperar. Por muchos eufemismos, autojustificaciones y vocabulario tortuoso que utilice, la banda terrorista no era más que una organización criminal que parasitó un conflicto que, si bien tenía raíces políticas, no justificaba ni explicaba ni contextualizaba ni una sola gota de la copiosa sangre derramada. Es por este motivo que en la hora de la desaparición oficial de la banda terrorista es de justicia honrar a las víctimas, a todas ellas, y no solo a las que selectivamente recuerdan los terroristas. Demasiadas personas vieron sus vidas rotas por el zarpazo etarra, y muchas más tuvieron que vivir en el ambiente de terror creado por los terroristas y su entorno. El perdón que pidió la Iglesia vasca marca un camino que otros deberán transitar.

Con la disolución de ETA «se dan las condiciones para acordar y dar los pasos que abran definitivamente una nueva etapa de convivencia», como afirmaron el lendakari vasco, Iñigo Urkullu, y la presidenta del Gobierno de Navarra, Uxue Barkos, en un comunicado conjunto en el que recordaban el insoportable dolor infligido a las víctimas. El adiós de la banda terrorista deja tareas abiertas y algunas lecciones en el largo camino que tienen la sociedad española y vasca por delante. Asuntos primordiales son la resolución de los asesinatos pendientes y la dispersión de los presos. El Gobierno de Mariano Rajoy insiste en que no va a haber cambios en una política penitenciaria concebida como una herramienta en la lucha contra la banda. Ahora que ETA ya no existe son muchas las voces que sostienen que la política de dispersión ya no tiene sentido, pero no son menos quienes reclaman que los exdirigentes de la organización o los propios presos contribuyan al esclarecimiento de los 297 crímenes aún sin resolver. Encajar ambas cuestiones es el reto pendiente.