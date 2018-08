El final de una espiral en Cataluña

Toda la firmeza que hubo con el golpe de Estado de Tejero en 1981 se ha transformado en permisividad inconcebible con los golpistas catalanes. Un acto de sedición tan grave ha dejado en evidencia a una clase política sin valores, pusilánime, que actúa o no en función de la pérdida o ganancia de un voto en vez de hacer de ello lo que es, una cuestión de Estado. Quienes han provocado todo esto, los golpistas, esperaban un enfrentamiento violento en las calles para hacer intervenir a Europa, utilizando torticeramente los medios de comunicación y generar un conflicto bélico. No tiene la misma responsabilidad quien provoca que quien responde, quien viola que quien responde a la violación y aquí en España se ha relativizado, se ha llamado extremo-derechistas a los que pedían firmeza por la unidad nacional y apoyo a los jueces valientes que, incomprensiblemente, están siendo acosados no solo por los golpistas sino por algún sector del periodismo. Un ex-gobierno cobarde y corrupto, un gobierno actual legal pero ilégitimo que al igual que el anterior solo actúa en función de la renta electoral, creo que es hora de que los ciudadanos, todos, de derechas, izquierdas y centro, creyentes y ateos, tomemos la iniciativa y les hagamos saber que el estado de bienestar de los políticos se ha terminado. Si no, en concreto en Cataluña, lo lamentaremos cuando sea demasiado tarde.