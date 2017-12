Fórmulas para pasar página en Cataluña

Nadie duda en Cataluña de que las elecciones del 21-D tienen que servir para pasar página tras el bucle del proceso independentista que ha marcado la vida de las instituciones desde el 2012. La última palabra la tienen, lógicamente, los electores. Es evidente que un cambio en las mayorías parlamentarias posibles, tras la campaña electoral que comenzó anoche, sería la fórmula más drástica para dar este aldabonazo. Pero las encuestas no dejan claro que eso vaya a ocurrir. De manera que son también los partidos, especialmente los independentistas, los que tienen en sus manos un cambio de rumbo a la política catalana. Un repaso a los programas con los que se presentan a las elecciones deja clara la desorientación en la que se encuentran. Ninguno de ellos –ni Esquerra, ni Junts per Catalunya ni la CUP– renuncia al objetivo de la independencia. Pero no parece que en este momento sean capaces de pactar una nueva hoja de ruta. Mientras Esquerra propone limitar la unileralidad a las leyes de carácter social, la lista de Carles Puigdemont se centra en la restitución del Gobierno cesado aunque el PDECat, a quien le debe los privilegios electorales de su candidatura, opta por la bilateralidad por la vía de la negociación. Y la CUP, por su parte, insiste en continuar la «construcción de la república» allí donde se dejó el 27 de octubre. No parece, a primera vista, que estas tres vías de acceso a la independencia sean ahora encajables en un programa mínimamente coherente que permita pactar la investidura de algún candidato de las tres listas independentistas.

Más claras están las cosas entre las fuerzas que se han opuesto en los últimos años a la separación de Cataluña del resto de España. Ciudadanos, el PSC, el PP y Catalunya en Comú apuestan claramente en sus programas por abrir una nueva agenda política en Cataluña recuperando el papel de la Generalitat como gestora de los servicios públicos y no como una agencia de agitación a favor de la secesión. Ello implica la renovación de diversos organismos autonómicos, un cambio de prioridades presupuestarias y una nueva agenda legislativa. El reto entre estos partidos es encontrar la fórmula para sumar una mayoría alternativa. Lo primero que necesitan es sumar más votos y más diputados. Pero en algún momento deberán aclarar también con que fórmula podrían llegar a gobernar.