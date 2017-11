La montaña no es un amable parque

Aunque el número de muertos está volviendo este año a cierta normalidad estadística tras el inquietante aumento del 2016, los rescates en la montaña aragonesa siguen siendo muchos, complicados a menudo y ocasionados también demasiadas veces por situaciones incomprensibles. El coste es muy alto y el esfuerzo tremendo. Sobre todo cuando se cae en la cuenta de que más del 40% de las intervenciones de los equipos de la Guardia Civil han tenido por objeto auxiliar a personas que estaban practicando senderismo. Claro, tal actividad parece fácil y accesible a todos los públicos, pero no cuando se realiza en un medio natural duro e imprevisible.

Irse de paseo por la media y alta montaña no es lo mismo que salir a dar una vuelta por un parque urbano. Es preciso ir bien equipado, conocer la dificultad del trayecto, ajustar los horarios, ser muy prudente y poseer unas mínimas condiciones físicas... que a veces no son tan mínimas. Menospreciar tan obvio protocolo equivale a correr riesgos, aunque no se vaya a realizar escalada pura ni ningún deporte considerado a priori de riesgo.

Lo cual plantea la conveniencia de optimizar la información a los senderistas, controlar de alguna forma el acceso a ciertos recorridos y plantear en serio la obligatoriedad de disponer de algún seguro (por ejemplo el que ya aporta la federación) antes de meterse en vereda... montañosa.