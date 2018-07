Nubarrones en los aeropuertos Cambio de rumbo en Educación

Cuando se aprobó, en el 2014, la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) fue percibida por la oposición progresista como «una ley ideológica y pedagógicamente nefasta». Era la séptima que se aprobaba en democracia y venía a certificar un cambio de rumbo conservador con el que el PP pretendía imprimir a la educación su propio acento, arcaico en las formas, alejado de las nuevas pedagogías y altamente beligerante en asuntos como la religión.

Es natural, pues, que con el Partido Socialista en la Moncloa uno de los primeros puntos a abordar por los socialistas sea el de la reforma legislativa, bien con modificaciones sustanciales de la ley Wert o con la propuesta en el futuro de una nueva ley orgánica.

Entre las primeras medidas anunciadas por la ministra de Educación, Isabel Celaá, destacan la consideración de la Religión como asignatura computable y a favor de la obligatoriedad de una materia común para todos los alumnos basada en «valores cívicos y éticos». Además, se acabarán los itinerarios educativos que segregaban a los alumnos desde los 13 años y se potenciará la revisión del modelo de becas para equipararlo a la media europea. Todo ello, con la idea expresada por Isabel Celáa de que «la equidad es nuestra mayor fortaleza».

