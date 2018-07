El PAR se anota 25 enmiendas

Las dos senadoras del PAR, Rosa Santos y Belén Ibarz, introdujeron en los Presupuestos Generales del Estado 27 enmiendas destinadas a inversiones en Aragón. De ellas, 25, por un valor total de 137,5 millones de euros, fueron aprobadas el jueves en el Congreso con los votos a favor de PP, Unidos Podemos y Ciudadanos. PSOE y Compromís votaron en contra. De esta forma, el partido liderado por Arturo Aliaga se anota una resonante victoria parlamentaria y los socialistas demuestran una inexplicable falta de cintura.

Las enmiendas aprobadas en la que será la versión definitiva de los Presupuestos para 2018 se refieren a inversiones en infraestructuras: autovías y ferrocarriles, fundamentalmente. No eran muy distintas de otras presentadas en su momento por los propios socialistas y que no prosperaron. Según parece, el PSOE dio instrucciones a sus diputados para dejar la redacción de las cuentas del Estado tal y como estaban antes de pasar por el Senado, lo cual implicaba rechazar modificaciones relativas no solo a Aragón sino también a otras comunidades, incluida Andalucía. La habitual y ciega disciplina funcionó así contra la lógica más elemental.

Será preciso vigilar si las enmiendas pasan al terreno de los hechos, y no ocurre como tantas otras veces en que las inversiones en Aragón han quedado sin ejecutar. No cabe que nuestra comunidad sea menos que otras: el País Vasco, por ejemplo.