La paz y el respeto se impusieron

“Es evidente que no se supo calibrar el peligro que entrañaba su conducta ni su letal influencia en los jóvenes.” Supongo que esta frase en referencia al imán que captó a los jóvenes, los organizó, instruyó y preparó para atentar y asesinar, será pura ironía, ya que este traficante de drogas fue captado en prisión por el CNI como agente “colaborador” y a su salida de prisión tras cumplir la pena no fue expulsado del país como se hace siempre en estos casos, sino que un juez decretó su “arraigo” y así pudo comenzar a trabajar tranquilamente, ahora ya no en el trafico de drogas como hacía antes, sino en su nuevo oficio de captación de jóvenes ingenuos para convertirlos en terroristas. El problema no es que se supiera o no se supiera calibrar nada, sino otra cosa bastante más preocupante que un simple despiste de los servicios de información,