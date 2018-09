Sánchez abre el melón constitucional

DE VERGÜENZA la propuesta del Sr. Sánchez. De vergüenza. NO es una reforma constitucional, es una SIMPLE CORTINA DE HUMO para que SE NOS OLVIDE el apestoso olor de su "doctorado" , como el de otros muchos ..............políticos de este país. NO es una reforma, por el simple hecho de que se queda en "agua de borrajas": NO INCLUYE los delitos por los cuales docenas de políticos han sido o están siendo juzgados: Prevaricación, cohecho, malversación, corrupción, etc, etc ....... . NO es una reforma cuando quedan excluidos todos los políticos autonómicos ..... Es una vergüenza cuando el PROPIO Sr. Sánchez "puso a caer de un burro" al PP cuando intento reformas del la Constitución "expres"..... como ahora. ¿Por que no hablamos de "la presunta columpiada" de su Ministra de Defensa ?? ¿ por que no hablamos de esas conversaciones del comisario Villarejo con su Ministra de Justicia? ¿Donde están las tan cacareadas "reformas" que iba a hacer si llegaba a ser Presidente ? Vamos ...... y todavia habrá quien le vote .......