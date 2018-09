Todo ha acabado complicándose en el Párking Norte

No es fácil explicar el conjunto de casualidades o causalidades que han acabado complicándolo todo en el Párking Norte de Zaragoza, zona donde habitualmente se instala una de las grandes carpas que ofrecen espectáculos y marcha nocturna durante las Fiestas del Pilar. A pocas semanas de que comiencen los festejos, el terreno parece que a va quedarse desierto este año, porque la empresa adjudicataria del mismo se ha retirado después de numerosas incidencias y circunstancias ajenas sin duda a la voluntad del Ayuntamiento de Zaragoza.

Todo se fue retrasando a la hora de conceder el uso del Párking para estas fiestas y las siguientes (la adjudicación es por dos ediciones y otras dos prorrogables). Primero, el alquiler del terreno, que pertenece al Gobierno de Aragón, y luego la aplicación de las cada vez más estrictas normas que regulan los espectáculos públicos condicionaron la convocatoria del concurso. Más tarde, cuando se conoció el fallo de acuerdo con el parecer de los técnicos municipales, una de las empresas no elegidas presentó un recurso provocando la paralización de todo el proceso. Finalmente, hace pocos días, se ha dado por buena la decisión inicial. Pero entonces el primer adjudicatario se ha retirado, alegando que ya no tiene tiempo para montar la instalación y desarrollar su programa de conciertos. Así se ha desembocado en una crisis evidente, y ayer el concejal delegado de festejos, Fernando Rivarés, solo pudo anunciar que el próximo lunes se sabrá qué hacer... Si es que cabe hacer algo. Al tiempo, el alcalde Santisteve le quitaba importancia al asunto, que a él, aseguró, no le preocupa demasiado. Pero si el Párking Norte causa baja este año en la lista de escenarios de la fiesta, su ausencia se va a notar, y mucho. La capacidad de convocatoria y el gran aforo que tradicionalmente tiene aquella carpa deberá ser sustituida por las instalaciones de Valdespartera, que pueden colapsarse, sobre todo en las noches de más movimiento. No se trata tanto de buscar culpas (la solicitud por el PP de una comisión de investigación sobre este tema suena a simple oportunismo) como de buscar soluciones. Aunque no sea fácil encontrar una salida cuando el Pilar está a la vuelta de la esquina. Es una situación que ya se ha dado en otras localidades. Sería conveniente tenerlo en cuenta, revisar las causas del problema y ver la forma de evitar que se repita.