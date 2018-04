La afición recibe al equipo a lo grande

15.14 La familia. En mayúsculas

15.10 Goleadores de ilusión. Felices por esa victoria que esperan impacientes y pícaros

15.10 Los últimos retoques antes de entrar al Municipal.

Bufandas en el cuello y listos para disfrutar del #RealZaragozaAlmeria

15.09 Más vale tarde que nunca

15.54 ¿Se puede ser más grande? No, claro. Sois muy grandes pequeños

Los colores se llevan desde casi la cuna #RealZaragozaAlmeria

14.52 Más nobleza y valor, imposible.

14.51 La representación del Miralbueno. Qué gran club. A disfrutar muchachos

14.50. Entérate Ezequiel, va a marcar Borja. Pues eso

Los pronósticos del encuentro y el tramo final de temporada contada por los hinchas #RealZaragozaAlmeria

14.40 Punto de encuentro peñista. ¿Alguien lo pone en duda?

Peregrinaje hacia la plaza Rogelios. Poco menos de hora y media para el comienzo del partido #RealZaragozaAlmeria

14.38 Y ahora la cama hasta que empiece el partido. Con mucho orgullo. Que no quede la menor duda

14.27 El Almería no desata tantas pasiones. Lógico

Pitos a la llegada del autobús del Almería #RealZaragozaAlmeria

14.25. Y por fin la llegada del bus con la expedición zaragocista. Se desata la locura y se rompen las gargantas animando al equipo y a los jugadores que en hora y media lucharán por la victoria contra el Almería. Alé, Alé Zaragoza, alé alé

Continúa el apoyo

14.18 El ensayo de los coros

14.14 A la sombra, bastante mejor. El caso es estar ahí

14.04 Armados con sus gafas de sol --imprescindibles en un día como hoy-- y con sus bufandas-- esperan a su Real Zaragoza muy unidos

14.04 El calor ambiental sube en grados. Los seguidores no disimulan su entusiasmo a las puertas del templo

14.01 Para qué discutir. Aficionados de ambos equipos posan tan contentos. Luego habrá que ver si con el partido en marcha sonreirán a la par. Son cosas del fútbol. Por ahora, hermanos de sangre.



14.01 Y Papá que ve un resultado más cómodo. Mira que se lo ha dicho a los pequeños. Aunque ellos son los especialistas

Mis chicos en la previa... ya les he dicho que se han quedado cortos.

Mis chicos en la previa... ya les he dicho que se han quedado cortos.

Vamos @RealZaragoza

14.00 No hay discusión: Borja, Borja. Los chicos están de acuerdo con que el goleador decidirá el partido. No les llevaremos la contraria por supuesto. Oye, y el primer me gusta a esa predicción ha sido de Borja Iglesias. No se pierde una El Panda

13.58 Cada uno con su camiseta pero con el mismo corazón de leones invencibles. Mosqueteros fieles y reunidos para acompñar al Real Zaragoza.



13.55 Mientras llega el momento cumbre qué mejor forma de espera que disfrutar del magnífico día. La familia zaragocista unida jamás será vencida. Claro que sí: "Gracias mamá"

13.49 Ahí están, como siempre fieles a la cita sea en casa o en los desplazamientos. La irreductible Peña de Goya ha sido de las primeras en llegar para el recibimiento a su equipo de toda la vida y más allá

Las peñas ya se dan cita para el #RealZaragozaAlmeria

Como viene siendo habitual, la afición zaragocista vuelve a ser fiel a su cita con el fútbol. Las puertas al templo de La Romareda se espera que sean un hervidero de gente concentrada en cualquier esquina para proporcionar el calor de un partido donde se espera que los tres puntos se materialicen para seguir con la escalada.

A priori, el sábado de puente podría reducir las concentración a las puertas de vestuarios. Pero lo que sí se espera es un recibimiento, quizás no de las mismas proporciones, pero igual de efusivo en banderas y cánticos de apoyo a unos jugadores que necesitan de ese aliento extra para continuar con la gesta.

Así, desde EL PERIÓDICO DE ARAGÓN estaremos en directo en esos momentos previos, en esa concesión de las bombonas de oxígeno antes de poner rumbo hacia la cima de la montaña llamada promoción. Hablaremos con los aficionados para que ofrezcan sus opiniones, recogeremos las imágenes y emiteremos el video con la llegada del equipo al campo.