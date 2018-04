Con el agua al cuello, otra vez

Volver a empezar y volver a sufrir. El Almería llega a La Romareda plagado de urgencias y con el fantasma del descenso acercándose demasiado de nuevo. Hace varias jornadas parecía virtualmente salvado, pero ha vuelto a complicarse la vida. Son siete partidos consecutivos sin conocer la victoria y, como norma general, los jugadores que el curso pasado jugaron en el Real Zaragoza y que salieron de la disciplina aragonesa no están teniendo suerte. En el Almería no es menos.

Uno es Fran Rodríguez, que tras encontrar la regularidad se rompió el ligamento cruzado anterior. El otro, Juan Muñoz, lleva dos goles y, a pesar de la baja de Pozo, habitual titular, Lucas Alcaraz ha decidido dejarle fuera de la convocatoria para el encuentro de hoy en La Romareda. Tampoco se pierde mucho el Almería, porque el sevillano solamente lleva dos goles en esta temporada. El tercero es Javi Álamo que, además, apunta a titular.

Ahora mismo el Almería monta un circo y le crecen los enanos. Por si no fuera suficiente la mala racha de resultados y el tener solamente dos puntos de colchón con respecto al descenso, los andaluces llegan a Zaragoza con siete bajas. Nano González tiene molestias en el cuádriceps, Owona, Pozo y Lass no se han recuperado todavía y Gaspar, Mandi y el exzaragocista Fran Rodríguez no podrán jugar en lo que resta de campeonato. De hecho, Alcaraz ha tenido que meter a dos jugadores del filial, aunque ha dejado fuera a Juan Muñoz.

Temporada de altibajos

En el presente curso el Almería apostó por el sevillano para comandar junto a otra joven promesa como José Ángel Pozo el ataque andaluz. Doce partidos como titular y nueve como suplente no son suficientes, como tampoco los dos goles que ha convertido hasta el momento.

La campaña del Almería está siendo como una montaña rusa, repleta de rachas positivas y negativas. Tan pronto ven la salvación cercana como que entra el miedo a descender. El conjunto rojiblanco ha dado una vuelta entera, 360 grados hasta llegar a La Romareda. Los andaluces arrancaban la 36ª jornada del curso pasado con 39 puntos, los mismos que tiene actualmente, en puestos de descenso y a dos puntos de la salvación. Al menos, ahora, aunque tiene los mismos puntos, está fuera de la zona roja, aunque con solo dos puntos de ventaja. Otra vez con el agua al cuello.

Gran parte del problema se encuentra en las dos áreas. Atrás solamente ha conseguido dejar la portería a cero en nueve partidos y las bajas que tiene en defensa no ayudan a lograr la consistencia defensiva necesaria para mantener la categoría. Eso sí, lo más problemático lo tiene arriba.

Alcaraz, centrocampista, suma nueve goles sin ser delantero. Los siguientes en la lista son Marco Motta, lateral derecho, y Fidel, extremo izquierdo, con tres goles. El resto, hasta ocho futbolistas, solamente han logrado dos tantos. Pozo, habitual titular, ha metido dos goles, los mismos que Juan Muñoz, Soleri y Caballero. Difícil papeleta para un Almería que deberá escapar del descenso sin pólvora arriba.