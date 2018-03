«Ahora hay que demostrar qué tipo de equipo somos»

Sintetizó rápido la derrota Natxo González. «Ellos han sido mejores y nos han ganado porque han sido mejores». Un resumen claro del técnico vitoriano, que evitó hurgar en la herida. «Ahora es el momento de demostrar que podemos pelear por estar entre los mejores y demostrar qué tipo de equipo somos cuando se ha roto la dinámica y la racha espectacular que llevábamos. Es el momento de la verdad, estamos ahí, son las 10 últimas jornadas y a ver cómo respondemos a esta derrota», sentenció el entrenador zaragocista, exigiendo a su equipo que se levante del duro varapalo cuanto antes.

No tenía muchas ganas de hablar en todo caso Natxo. «La euforia en el ambiente no sé cómo ha influido. Ahora, tras un partido así, se habla de relajación, de falta de tensión, de humildad.... Eso está en boca de todos, pero lo único que es medible es el rendimiento individual y no estuvimos bien. No tuvimos una salida limpia de balón, no estuvimos bien en la toma de decisiones y arriba tampoco estuvimos acertados», aseguró el técnico.

SABER GESTIONAR

«El rendimiento individual sí lo sé medir y no ha sido el acostumbrado. ¿Por qué? No lo sé», añadió Natxo, que en ningún momento escondió el mal partido de su equipo, mucho más doloroso si cabe por la gran racha que llevaba de seis triunfos consecutivos y con una derrota ante el colista y desahuciado Sevilla Atlético. «Es tan bonito ganar y ganar, ver una trayectoria tan increíble como la que llevábamos... Esta derrota hay que saberla gestionar, sabíamos que nos iba a tocar perder algún día y nos ha tocado», sentenció el preparador del conjunto zaragocista, con gesto serio durante toda la rueda de prensa tras una derrota sorprendente por el rival con el que llegó y en el buen momento que vivía su equipo, que ahora debe levantarse para el partido del sábado en León.