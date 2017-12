Con la alarma en los talones

El Real Zaragoza está metido en serios problemas, que podrían aumentar si no vence esta noche en Valladolid (21.00). Todo lo que no sea un triunfo le enviaría al parón navideño con las alarmas encendidas, demasiado cerca de la zona de descenso a un solo partido de la clausura de la primera vuelta. La urgencia, sin embargo, no es un aval fiable para un equipo que para ganar necesita dios y ayuda –es decir a Borja Iglesias on fire— y que jamás ha demostrado la entereza competitiva obligatoria para apostar a ciegas por él. A estas alturas del campeonato ha escrito su destino, enfocado por falta de recursos hacía la lucha por sufrir lo menos posible. Además, ocurra lo que ocurra en esta cita, el amplificador de la directiva ha enviado un mensaje inmovilista: no habrá mejoras en la plantilla en el mercado de invierno.

Aquel proyecto a medio plazo de Lalo Arantegui que pretendía construir un bloque y un estilo de la nada para un futuro sin fecha concreta, apenas se sostiene ya en la fe del director deportivo. Posiblemente el entrenador elegido, también haya consumido su crédito. Se pedía paciencia y el Real Zaragoza ha contado con la bendición general hasta que la triste evidencia se ha impuesto por goleada. El grueso de los fichajes, salvo Borja Iglesias pese a su crisis anotadora y Cristian Álvarez, da para vivir al día. Aunque sea el objetivo oficioso, este vestuario no puede establecerse como la base de un porvenir mejor para el que Arantegui tiene apalabrados jugadores.

Por el momento hay que atender a los asuntos terrenales con urgente atención, y el primero es apuntalar la permanencia ganando en primer lugar a otro imprevisible, el Valladolid. Con dios y ayuda. Con Borja Iglesias o un arrebato de Delmás. Así funciona y así va carburar en adelante un Real Zaragona cuyo mayor milagro consiste en subsistir, como bien reza la política de sus dirigentes.