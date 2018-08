Alberto Soro despunta con el primer equipo

Me parece muy bien. Otro ejeano, Zapater, subió directamente al primer equipo. Este tiene cosas que no tiene nadie en la primera plantilla, seguramente Papu es el que más se asemejaría, pero si no está Papu, este es su sustituto natural. Y para partidos atascados, este chico tiene la chispa que no tienen los demás. Si acaba contrato como he leido en junio de 2019, ya podemos espabilar.