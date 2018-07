Amistoso ante el Tudelano en cuadro por las numerosas bajas

No es fuego real, pero comienza a acercarse. El Real Zaragoza afronta esta tarde desde las 19.00 horas el primer amistoso veraniego ante un rival de Segunda División B y fuera de casa. Será ante el Tudelano en el que se podría considerar el primer bolo serio del periodo estival. Los navarros están una categoría por debajo, pero no dejan de ser un rival más que formal para empezar a medir en qué grado de madurez está el conjunto de Idiakez a estas alturas de pretemporada.

Ya avisó el técnico de que es hora de hacer pruebas. Entre eso y que los aragoneses siguen en cuadro, se avecina un equipo plagado de chavales del filial y con algunas sorpresas.

No estarán en el Ciudad de Tudela los lesionados Toquero, Guti, Eguaras, Papunashvili, Zapater, Lasure y Jeison Medina. El colombiano se ejercitó en solitario en la última sesión de la localidad pirenaica, pero el propio Imanol aseguró que no se van a correr riesgos con él y que espera que esté para ejercitarse con el resto de sus compañeros el lunes en la Ciudad Deportiva.

Otro jugador con el que había dudas era Alberto Benito, que protagonizó el susto en el bolo amistoso ante el Boltaña de anteayer en Villaboya, pero afortunadamente todo quedó en eso, en un susto, y el lateral tarraconense podrá estar en Tudela.

Uno de los mayores alicientes será ver qué sistemas utiliza Imanol Idiakez en el feudo navarro y qué hará con Julián Delmás y Diogo Verdasca. Pocas conclusiones se pueden sacar del partido ante el Boltaña, pero sí que sorprendió la presencia del de Monegrillo en el centro de la zaga junto a Perone y que el portugués actuase de pivote defensivo, un puesto en el que no ha jugado. Eso sí, todo ello motivado por las numerosas bajas. «Es un futbolista con buen pase, buen criterio para jugar y condiciones defensivas en el quite. No es su posición natural pero, ¿por qué no?», sentenció Idiakez sobre Verdasca.

Interesante será también ver el rendimiento de los nuevos fichajes (James y Aguirre, ya que Medina no estará); así como de los canteranos, que se están erigiendo como protagonistas en estas primeras semanas de preparación. Los gemelos Vicente, Soro, Baselga y compañía vienen pisando fuerte y en Tudela tendrán una oportunidad de demostrar que quieren llegar al primer equipo más pronto que tarde.