Ángel Martínez: "Afrontamos el partido con mentalidad positiva"

"Estamos muy centrados en el partido del sábado; lo afrontamos con mentalidad positiva y con muchas ganas de hacer las cosas bien". La plantilla del Real Zaragoza, según señalaba esta mañana en rueda de prensa Ángel Martínez, focaliza su atención en el duelo frente al Reus, que este sábado acogerá el estadio de La Romareda, con el objetivo de sumar un nuevo triunfo ante sus aficionados que aleje las malas sensaciones del último encuentro en Almería.

Ángel, en sus declaraciones a los medios de comunicación, afirmaba que "sabemos qué es lo que debemos mejorar y queremos que se vea esta semana". No cree el futbolista barcelonés que el equipo deba sentir "presión" por lograr la victoria, sino que debe mostrar "muchas ganas de conseguirla". "Hemos de tener tranquilidad, porque el Reus es un equipo que se cierra bien, y no ponernos nerviosos si pasan los minutos y no llega el gol -añadía el zurdo-. Sabemos que vamos a tener nuestra oportunidad y que tenemos gente determinante arriba, lo importante es mantener nuestra portería a cero, porque eso nos da muchas opciones de ganar".