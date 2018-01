Un año para recuperar el orgullo

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Ayuda: Si considera que este comentario no debe aparecer en este web, por favor indíquenos el motivo y pulse el botón [Enviar aviso].

ESTOY CONTIGO SON MUY MALOS Y SOLO ESPERO QUE NO BAJEMOS MAS SOLO PIDO ESO SI NO MAL VAMOS TENEMOS TODOS LOS NUMEROS PARA BAJAR A 2B SI NO HACEN TRAMPAS EL QUE SACA LOS NUMEROS