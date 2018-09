Anquela: "El rival ha hecho un gran partido, no hay que darle más vueltas"

Tras la contundente derrota del equipo, el jienense reconoce que “el rival nos ha superado en todo, hemos estado inseguros e imprecisos. El fútbol no tiene memoria, ya que si no haces las cosas bien el otro equipo te gana. Hemos tenido fases para meternos, pero en líneas generales no hay que poner excusas. Esto es fútbol. Lo vengo diciendo y es que el día que no compites, te ganan. Hoy hemos regalado mucho. El rival ha hecho un gran partido, no hay que darle más vueltas”.

Sobre la dinámica que venía siguiendo el equipo en las últimas jornadas, el técnico comenta que “parecía que esto era coser y cantar, pero es muy difícil. Nosotros tenemos que estar al cien por cien para no perder. Hoy no hemos dado el nivel, hemos estado tímidos, con pocos argumentos”.

En cuanto a sus sensaciones a nivel personal, Anquela reconoce que “yo voy a ser el mismo en la victoria y en la derrota. No voy a cambiar mi forma de entender esto. Yo trato de ser el mismo cuando se gana y cuando se pierde. Queríamos ganar y no hemos estado finos, nos han superado. Estoy convencido que no nos vamos a entregar”.

Preguntado por la reacción del Carlos Tartiere que, pese al resultado, no dejó de animar a su equipo, el preparador carbayón destaca que “yo no me esperaba otra cosa, tenemos a la gente con nosotros a muerte. Me fastidia no haber estado a su nivel, dándole lo que se merecen. Ahora toca seguir, pensar en l siguiente partido. Tenemos que levantarnos, sabiendo que no somos tan bueno como decían, ni tan malos como dice el resultado”.

Finalmente, en cuanto a qué es lo que necesita el equipo de cara a las próximas jornadas para revertir este resultado, Anquela entiende que “tenemos que ver a un equipo, con personalidad y que sepa competir, no hay más. Hemos sido inseguros, no nos hemos adaptado. Hoy no ha sido nuestro día", sentenció el jienense.